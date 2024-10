Cumuruxatiba recebe programação especial do 18º Festival Gastronômico e Cultural de Prado 

Ação do festival acontece neste fim de semana com degustação de pratos e atrações diversas

O sucesso do 18º Festival Gastronômico e Cultural de Prado foi tão grande, que deixou um gostinho de “quero mais” entre organizadores, empresários e clientes. Assim, os “Sabores do Sertão ao Mar” estarão de volta para acalmar os amantes da gastronomia baiana.

A charmosa vila de Cumuruxatiba vai receber uma das ações do festival nos dias 26 e 27 de outubro, a partir das 18h, na Praça da Represa, com uma programação variada para envolver toda comunidade que poderá prestigiar a Feira da Economia Criativa e Feira da Agricultura Familiar, além de degustar mini porções dos pratos inscritos no Festival.

Será um momento de fortalecimento das tradições locais, de valorização das histórias inspiradoras que permeiam cada prato apresentado durante o evento, de apoiar os produtores e artesãos do município e se emocionar com a grandiosidade das apresentações culturais preparadas com muito carinho.

O 18º Festival Gastronômico e Cultural de Prado foi realizado pelo Sebrae, Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras, Pousadas e Estabelecimentos Comerciais (APRHOPE), Associação Comercial, Industrial e Serviços de Alcobaça (ACISA), Prefeitura Municipal de Prado e Abrasel Costa do Descobrimento. O evento contou com a correalização do Senac, apoio da Câmara de Turismo da Costa das Baleias e Bahia Pesca, além de importantes patrocinadores entre o empresariado da região.

O festival foi pensado para reunir esforços para movimentar e fortalecer o setor da gastronomia na cidade, promoção do turismo e cultura local, com o estímulo à visitação dos espaços por meio de eventos de ativação.

Serviço

O quê: Festival na Praça

Onde: Praça da Represa, Cumuruxatiba – Prado/BA

Quando: 26 e 27 de outubro às 18h