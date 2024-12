Cunhado da irmã de Endrick é assassinado em Samambaia do Norte

Maurício Nunes Gonçalves, de 38 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (25), em Samambaia do Norte, no Distrito Federal. Ele era cunhado da irmã de Endrick, jogador do Real Madrid, sendo irmão de Marcelo Nunes, casado com Lavínia Sudré, irmã do atleta. O crime ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas, e a motivação ainda não foi esclarecida pelas autoridades. A investigação do caso está sob a responsabilidade da 32ª Delegacia de Polícia, que busca entender as circunstâncias que levaram ao assassinato.

Lavínia lamentou a morte do cunhado nas redes sociais. “Hoje nos despedimos de uma pessoa que teve sua vida interrompida de forma tão cruel, mas eu creio que a justiça de Deus será feita!”, escreveu, em story compartilhado no Instagram. Marcelo, que tem sua conta nas redes sociais fechada, alterou a foto de perfil e decretou luto após a perda do irmão. O corpo de Maurício foi velado nesta quinta-feira, no cemitério de Taguatinga. Endrick ficou na Espanha e não participou da despedida.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias