“Cunilíngua”: entenda o que é o beijo grego que Pedro Scooby adora

Pedro Scooby mostrou que o prazer anal também satisfaz os homens ao assumir que gosta de receber beijo grego. Durante o programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o surfista revelou que o “cunilíngua é bom demais”, deixando os convidados surpresos.

“O ‘cunilíngua’ é bom demais, eu gosto. A linguadinha é maneirísssimo, pega assim de baixo”, relatou Scooby. Casado com a modelo Cintia Dicker, com quem tem uma filha, o surfista e ex-BBB não economizou nas palavras e disse que usa sex toys com a esposa, além de ter participado “de quase tudo” que envolve prática sexual.

Para quem não sabe, o ato consiste em beijar o ânus de outra pessoa. A prática é uma das queridinhas quando o assunto é prazer anal.

“Essa região é rica em receptores, células que identificam o toque, o calor, a humidade e a pressão, ou seja, cheio de receptores a estímulos em ambos os sexo. Estimulá-la pode ser agradável, quando se está livre para experimentar”, explicou a sexóloga Jéssica Siqueira em entrevista anterior ao Metrópoles.

Danilo Galante, urologista e sexólogo, ressalta que, independentemente da excitação sexual da pessoa, é normal ter prazer nessa região: “Beijar, lamber, introduzir o dedo, tudo isso é mais uma fonte de tesão na hora do sexo. E ainda é um primeiro passo para quem quer fazer penetração anal.”

Homens curtem o beijo grego! De acordo com uma pesquisa encomendada exclusivamente pela Pouca Vergonha para o Sexlog, 76,62% dos homens gostam de ganhar um beijo grego durante o sexo, enquanto 80,17% das mulheres curtem. Além disso, 44,60% das pessoas já gozaram com um beijo grego. Leia mais sobre o assunto neste link.