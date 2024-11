Cupom KTO: Use METROVIP ao se cadastrar

Para 2024, o Cupom KTO é METROVIP. Este código é uma excelente introdução para uma nova experiência em apostas esportivas e cassino online. Não perca a oportunidade de aproveitar as ofertas exclusivas que acompanham o Cupom KTO.

Como funciona o código do cupom KTO?

Como mencionamos acima o cupom KTO é METROVIP. O código deve ser indicado ao se cadastrar na KTO que é, atualmente, um dos melhores sites de apostas legais do Brasil.

Para se adequar à legislação brasileira, desde novembro de 2024 a KTO Brasil não oferece mais um bônus de boas-vindas. Contudo, a casas tem outras ofertas disponíveis. Depois de abrir sua conta com o cupom KTO e fazer o seu primeiro depósito, você terá acesso a outras ofertas da casa.

Apostas esportivas

Cupom KTO: METROVIP

Cassino

Como abrir sua conta na KTO?

Criar sua conta na KTO Brasil é um processo simples que leva apenas alguns minutos. Siga o guia passo a passo abaixo:

Primeiro, acesse o site da KTO Brasil e clique no botão “Registrar”. Em seguida, preencha o formulário inicial com seu e-mail e crie uma senha, confirmando-a depois. Clique no botão “Próximo”. Insira seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e número de celular, e pressione “Próximo” novamente. No último passo do formulário, forneça seu endereço completo e número de CPF. No campo do cupom KTO, insira o código promocional METROVIP. Leia e concorde com os Termos e Condições, a Política de Privacidade e as demais regras da plataforma KTO.

Promoções e ofertas da KTO Brasil

Além da oferta de boas-vindas para Esportes, a KTO deixa mais promoções à disposição de seus clientes. Por isso, vale sempre a pena acessar a seção de “Promoções” para conferir as oportunidades mais recentes. E, para ativar a maior parte, sequer é preciso usar o código promocional.

Mas, neste tópico, vamos falar um pouco sobre outras promoções da plataforma da KTO Brasil. Assim, você poderá ter uma breve ideia do que poderá encontrar no site da casa de apostas. E nem é preciso usar um código do cupom KTO neste caso.

Então, vamos apresentar abaixo algumas das promoções que existem na plataforma.

Mercados de apostas disponíveis na KTO

Depois que apresentamos o código do cupom KTO e um pouco das promoções, vamos ao que realmente interessa. Em outras palavras, as apostas esportivas, que são o carro-chefe da plataforma da empresa.

Em nossa opinião, a KTO Brasil oferece muitas opções para apostar e vamos apresentar um pouco delas neste tópico. Desse modo, você poderá ter uma noção se vale a pena ou não usar o código de cupom KTO.

Em primeiro lugar, vamos começar falando sobre os esportes. E, sem dúvida, a plataforma da empresa conta com várias alternativas em termos de modalidades. Aliás, a variedade de mercados de apostas é vasta tanto em apostas pré-jogo quanto em apostas ao vivo.

Só para exemplificar, vamos apresentar alguns dos esportes disponíveis para fazer apostas no site da KTO:

Futebol;

Tênis;

Basquete;

Vôlei;

Futebol americano;

MMA;

Boxe;

eSports (esportes eletrônicos).

E, nesses vários esportes presentes na plataforma, o usuário encontra vários portes de competições. Ou seja, em algumas modalidades há campeonatos gigantes e outros torneios de menor expressão.

Por exemplo, no futebol, o apostador pode colocar seus palpites na Champions League e na Copa do Mundo. Mas também pode fazer apostas nas quatro divisões do futebol brasileiro e nos estaduais. Sem falar em ligas de países menores.

Então, podemos garantir que o catálogo é bem completo.

Por fim, vamos falar sobre os mercados de apostas. Em outras palavras, os tipos de apostas que pode se fazer dentro de um evento.

Só para ilustrar, em uma partida do Brasileirão encontramos as seguintes opções de apostas esportivas:

Resultado final (1×2)

Total de gols (mais/menos)

Chance dupla

Ambas as equipes marcam

Empate devolve a aposta

Handicaps

Resultado correto

Aliás, confira os mercados em cada evento. Afinal, a variedade pode mudar dependendo da competição ou jogo.

KTO app: aposte pelo celular

Seguindo em nosso texto sobre código do cupom KTO, vamos falar sobre a experiência na plataforma em dispositivos móveis. Afinal, sabemos que cada vez mais jogadores gostam de apostar via smartphone.

E a boa notícia é que a empresa adaptou a plataforma para as telas mais compactas. Isso significa que o apostador poderá acessar o site da empresa por meio do navegador mobile de sua preferência.

Aliás, além da versão mobile do site, também existe o aplicativo. Desse modo, é possível baixar um KTO app no seu celular ou tablet.

Ao menos por enquanto, apenas usuários de celulares com sistema operacional Android têm o KTO app à disposição. Entretanto, isso não é motivo para grande lamentação, já que a falta de um aplicativo para iOS não atrapalha a experiência.

Dessa maneira, se usa iPhone, basta fazer login em sua conta ao acessar a plataforma pelo browser do celular. O site carrega rapidamente e a navegação, em termos gerais, é simples e fluida.

Se quiser ter mais informações sobre o app da KTO, basta acessar o site e ver os detalhes.

Mas, se não quiser ter o KTO app, não há necessidade de fazer um download e ocupar parte da memória do seu smartphone com um aplicativo. E lembre-se que você pode usar o código do cupom KTO por meio do celular.

KTO: opções de pagamento

A KTO oferece apenas uma forma de pagamento para seus usuários, o Pix. O depósito mínimo é de R$20 e o valor máximo é de R$50.000.

Se quiser mais informações, vá até o pé da homepage da plataforma e clique em “Opções de Pagamento”. Lá, poderá ver instruções e quais formas de pagamento que existem no site.

KTO: Serviço de Atendimento ao Cliente do site

Está com dúvidas sobre o código do cupom KTO ou sobre algum outro assunto referente à casa de apostas? Então, não há motivos para se preocupar, já que a empresa tem o próprio Serviço de Atendimento ao Cliente.

Dessa maneira, todos os clientes que precisarem de um suporte poderão entrar em contato com a equipe da empresa. E tudo diretamente por meio da própria plataforma.

Para acessar o SAC, basta ir até “Suporte” e clicar em “Contate-nos”. Então, você encontrará a página “Entre em contato conosco”. Lá, poderá ver as formas de atendimento que a casa oferece:

Chat ao vivo (disponível todos os dias, das 9h à meia-noite / horário de Brasília).

E-mail.

Igualmente, há uma seção de Perguntas Frequentes, onde os usuários podem tirar dúvidas mais pontuais. Portanto, vale a pena consultar para conhecer algumas coisas da plataforma.

De qualquer maneira, você terá o suporte que precisa diretamente no site.

KTO código do cupom – Perguntas frequentes

Na última seção deste artigo sobre código do cupom KTO, vamos responder algumas das dúvidas mais frequentes. Desse modo, ficará mais fácil saber tudo sobre o código de cupom KTO e a plataforma da casa de apostas.

Como conseguir cupom KTO?

O código de cupom KTO é METROVIP. Ele pode ser utilizado ao se cadastrar nessa bet online.

O que significa 1×2 na KTO?

A aposta 1×2 é a aposta no mercado de “Resultado Final”. Ou seja, em um jogo de futebol, por exemplo, esse é o tipo de aposta mais simples. Em outras palavras, o mercado de “vitória do mandante, empate ou vitória do visitante”.

Como funciona a Malandrinha KTO?

A Malandrinha KTO é uma espécie de loteria que a empresa oferece em sua plataforma. Nela, os clientes tentam acertar o resultado de vários jogos em busca de um prêmio maior.

Qual é o código promocional da KTO?

O código promocional KTO é METROVIP. Use esse código ao se cadastrar na KTO para aproveitar o melhor das apostas esportivas ou jogos.

Como colocar código promocional KTO?

O novo cliente pode inserir o código do cupom KTO durante o seu cadastro no site. Mas, em caso de dúvidas sobre como usar o cupom KTO, o apostador pode acessar o texto sobre código promocional no site.

Igualmente, para saber tudo sobre o código do cupom KTO, contate o suporte da casa e receba as orientações. O suporte da operadora é prestativo e sempre está pronto para ajudar.

E lembre-se sempre: jogue com responsabilidade e coloque a diversão em primeiro lugar sempre. Em caso de dúvidas, consulte a página de Jogo Responsável no site de apostas.