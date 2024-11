Cúpula do G20 no Rio contará com 55 representantes de países e órgãos internacionais

A cúpula do G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, reunirá representantes de 55 países e organizações internacionais no Museu de Arte Moderna (MAM), localizado no Rio de Janeiro. Estão confirmados todos os 21 membros plenos do G20, incluindo a União Africana, além de oito nações parceiras e 12 organismos internacionais que foram convidados para o evento. Há também membros permanentes, como a Espanha. Os líderes do grupo das maiores economias do mundo poderão discutir temas como os conflitos entre Rússia e Ucrânia, a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas, além dos desdobramentos no Líbano e no Irã.

Durante a cúpula, os participantes participarão de três sessões plenárias. A primeira delas, programada para o dia 18, terá como foco a inclusão social e a luta contra a fome e a pobreza. Este encontro começará com a chegada dos líderes das 8h30 às 10h e o lançamento de uma aliança global voltada para enfrentar esses desafios. Eles serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira-dama Janja Lula da Silva.

A segunda sessão, que ocorrerá no mesmo dia, abordará a reforma da governança global, com ênfase nas mudanças necessárias na ONU e nas instituições financeiras internacionais. Este tema é crucial para a adaptação das estruturas globais às novas realidades e necessidades dos países. No início da noite, Lula e Janja vão recepcionar os convidados no MAM num encontro que vai até 20h.

No dia 19, as discussões se concentrarão em desenvolvimento sustentável e transições energéticas, refletindo a crescente preocupação com as questões ambientais e a necessidade de um futuro mais sustentável. O evento culminará com a cerimônia simbólica, prevista para acontecer entre 12h30 e 13h, em que o presidente africano Cyril Ramaphosa receberá o bastão de Lula. Em seguida, o almoço será servido no MAM.

Veja a programação prevista 12/11 a 16/11 Reuniões finais dos sherpas das delegações para discutir a Declaração de Líderes do Rio

16/11 12h – Lula participa do encerramento da Cúpula Social do G-20 com Janja e Cyril Ramaphosa (África do Sul)

17/11

Chegada de líderes prevista ao Brasil

18/11 8h às 10h – Chegada protocolar aos líderes no MAM por Lula e Janja

10h às 13h – Sessão de debates e lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza (presidente divulga integrantes)

13h às 14h15 – Almoço dos líderes no MM e intervalo curto

14h15 às 18h – Sessão de debates sobre Reforma da Governança Global (ONU, Banco Mundial, FMI e OMC)

18h às 20h – Recepção oferecida aos líderes por Lula e Janja

19/11 Manhã – Possível café da manhã entre Lula, Narendra Modi e Cyril Ramaphosa (IBAS)

10h às 12h30 – Sessão de debates sobre Desenvolvimento Sustentável e Transição Energética

12h30 às 13h – Discurso de Encerramento e Transmissão da Presidência do G-20 à África do Sul (Lula entrega o martelo do G-20 a Ramaphosa)

13h às 15h – Almoço oferecido aos líderes no MAM

Tarde – Período reservado a encontros bilaterais e possível coletiva de imprensa de Lula no encerramento

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos