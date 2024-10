Cúpula dos Brics começa na Rússia com 22 chefes de Estado confirmados

A 16ª Cúpula do Brics tem início em Kazan nesta terça-feira (22/10). Os representantes de 36 países discutirão a cooperação nas esferas da política e segurança, economia e finanças, contatos culturais e humanitários nos próximos três dias.

No mesmo dia, os chefes das delegações se reunirão para um almoço informal. No dia seguinte, 23 de outubro, ocorrerão encontros no grupo restrito e ampliado e, em seguida, os participantes da cúpula participarão de uma cerimônia de gala.

No final do evento, os convidados se reunirão em duas sessões plenárias no formato Brics+, onde será adotada a Declaração de Kazan. Os resultados da reunião de cúpula serão anunciados pelo presidente russo Vladimir Putin durante uma conferência de imprensa no dia 24 de outubro.

Rustam Minnikhanov, chefe da República do Tartaristão, em uma entrevista à CGTN, parceira da rede TV BRICS, expressou confiança de que o evento será organizado em um alto nível. Ele também enfatizou que Kazan realizou um grande trabalho de preparação para a cúpula, incluindo a melhoria das condições das estradas, a atualização da infraestrutura aeroportuária e a construção de novas instalações turísticas. Segundo ele, tudo isso terá um impacto positivo na vida dos moradores da cidade.

Os líderes dos países do Brics, chefes de governo e outras autoridades políticas estão se reunindo na capital do Tartaristão. Vladimir Putin, Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, Dilma Rousseff, chefe do Novo Banco de Desenvolvimento, Aruni Wijewardane, primeiro vice-ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka e Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, já chegaram a Kazan. Os convidados serão recebidos com um prato tradicional tártaro, o chak-chak.

Além disso, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi voaram para a cidade nesta manhã. Os representantes de seis organizações internacionais, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres, também são esperados na cúpula.

O analista indiano Ankit Shah também apontou as interações financeiras como o tópico de discussão mais considerável da cúpula.

“Acho que as finanças são a área mais importante de cooperação entre os países do Brics porque todos os outros processos dependem delas. Se for possível estabelecer a multipolaridade na economia, especialmente nos sistemas de pagamento, […] isso automaticamente abrirá oportunidades para uma maior cooperação em outros setores”, disse.

No dia anterior, o assessor presidencial russo Iuri Ushakov afirmou que a cúpula do Brics contará com a presença dos líderes de 22 países. De acordo com ele, as reuniões abordarão as questões de cooperação financeira dentro da associação, a expansão dos membros, inclusive por meio do status de parceria, bem como o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar.

A cúpula em Kazan, que está ocorrendo entre os dias 22 e 24 de outubro, é o principal evento do ano da presidência russa no Brics e promove o slogan “Fortalecendo o Multilateralismo para o Desenvolvimento Global Equitativo e a Segurança”. Esse será o tópico central de discussão na reunião dos Estados-membros do grupo.

