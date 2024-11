Cúpula nacional do União Brasil avalia de forma positiva indiciamento de Bolsonaro: “Quanto mais escaenteado melhor”

Com um postulante para a disputa presidencial em 2026, através do governador de Goiás Ronaldo Caiado, a cúpula nacional do União Brasil tem se preocupado com o indiciamento recente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A avaliação de lideranças da legenda é positiva, já que “quanto mais escanteado, melhor” para o nome do União Brasil.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abolição violenta ao estado democrático de direito, golpe de estado e organização criminosa após concluir que ele esteve envolvido nos planos para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de Bolsonaro, os generais, Braga Netto, ex-candidato a vice na chapa de 2022 e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Em contato com o Bahia Notícias, lideranças nacionais do partido sinalizaram que a investigação foi “positiva” para a candidatura de Caiado. “O maior risco para a cetro-direita e a direita é Bolsonaro é ser candidato. Quanto mais no córner ele estiver, e impossibilitado, é melhor”, avaliou um nome do partido.

Mesmo com a possibilidade aventada de um tensionamento de Bolsonaro frente a sua candidatura, mesmo com uma eventual prisão, o União Brasil deve se manter com o projeto de Caiado à presidência. “Vamos trabalhar Caiado e ponto. Deixar Bolsonaro no mundo de Nárnia”, apontou outra liderança.

Nesta sexta-feira (22), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), defendeu que o partido tenha uma candidatura própria à Presidência da República em 2026. Neste caso, o nome seria o de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que tem uma das gestões mais bem avaliadas do país.