Curso de engenharia aeronáutica vai alavancar Parque Tecnológico Aeroespacial de Salvador

A aula magna do novo curso de especialização em Engenharia Aeronáutica, desenvolvido pelo Centro Universitário Senai Cimatec, com o apoio do Governo do Estado, foi realizada na noite da quarta-feira (16), na sede da instituição de ensino, em Salvador, com a participação do governador Jerônimo Rodrigues, autoridades e engenheiros.

Pioneira na Bahia, a formação chega para fortalecer a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial, fruto de uma parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado e a instituição de ensino.

“Esse curso é um desdobramento de um projeto ainda maior, que é a implementação do Parque Tecnológico, que vai demandar por mão de obra especializada nessa área. É também uma oportunidade de capacitar e responder às demandas de empresas do setor, em uma área de negócios que precisamos avançar no Brasil. Quando se cria um ambiente de formação, se cria também um ambiente de cultura em que as pessoas vão se formando e expandindo conhecimentos”, destacou Jerônimo.

O público alvo do curso são engenheiros por formação. A ideia é promover o desenvolvimento de profissionais especializados e qualificados para atender às demandas desse novo e estratégico setor no estado, assim como prepará-los para os desafios contemporâneos da indústria aeronáutica.

“É um curso diferenciado e com todo rigor acadêmico. Já são cerca de 40 alunos matriculados nas modalidades presencial e online, permitindo que pessoas de todo o Brasil e inclusive de outras partes do mundo possam estudar e acompanhar esse curso conosco. Tem carga horária de 398 horas, com previsão de início no final de outubro deste ano, e término em janeiro de 2026”, explicou a pró reitora de planejamento e gestão dos cursos de pós graduação do Senai Cimatec, Verena Alcântara.