Curso de pizzaiolo prepara estudante para empreender no mercado vegano

O mercado da gastronomia tem uma diversidade de áreas de atuação. Com isso, os cursos qualificadores se tornam uma boa opção para quem quer se especializar em uma culinária específica de forma mais rápida. O estudante Matheus Santos, 30 anos, é um desses casos onde os cursos rápidos abriram o caminho para o mercado de trabalho e o empreendedorismo.

O aluno do curso de pizzaiolo do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) conta que o interesse por cursos na área da gastronomia o motivou a finalizar o ensino médio para poder iniciar a carreira que sempre sonhou.

“Toda vez que eu ia atrás de algum curso, eu batia de frente com o fato de não ter ensino médio completo. Então, tomei a decisão de terminar os estudos e ingressei logo em seguida no curso técnico de panificação. Enquanto terminava o curso, já ingressei no de pizzaiolo.”

Já familiarizado com o ambiente da gastronomia, Matheus trabalha em um bar e empreende de forma autônoma fazendo comida vegana há seis anos. “A culinária vegana é uma área que eu gosto e conheço bem há pouco mais de 10 anos. Eu trabalhei no primeiro café vegano de Brasília e isso me despertou o interesse de mostrar para as pessoas um outro lado da alimentação, que pode ser além de gostoso, acessível.”

E pensando na ideia do veganismo, a pizza veio para dar ainda mais gás ao projeto de empreender no ramo e mostrar como dá para sair dos sabores tradicionais e adicionar os princípios veganos com muito sabor e diversidade.

O curso dá a base para que os futuros pizzaiolos tenham habilidades para garantir a segurança alimentar, planejamento e execução dos processos de produção de pizzas e suas variações, além de preparar para o empreendedorismo e o mercado de trabalho.

“O curso é muito além de lidar com a massa. A gente aprende desde a importância de uma farinha de qualidade até toda a química e calculo para chegar ao resultado desejado da massa. E não é só prática, temos nossa carga teórica que é tão importante quanto”, explica Matheus.

O estudante reforça que, para além de todo o conhecimento adquirido, o curso deu um novo rumo e o ajudou a direcionar sua vida profissional de forma rápida.