Curso gratuito que ensina a cobrir eventos pelo celular está com inscrições abertas

A pandemia fez com que muitos aprendessem novas formas de trabalhar e ganhar um dinheiro extra para se virar. Isso mostrou que é possível adquirir novos conhecimentos e até migrar para outra área de trabalho. Foi pensando nisso que a agência Octa Digital decidiu promover o curso “Cobertura de Eventos com Storytelling”, que aborda como você pode realizar a cobertura em tempo real de qualquer evento usando apenas o celular.

A agência tem vasta experiência em promover cursos ministrados por seus clientes, dentro da área de educação, saúde e tecnologia. Agora, contará com a própria equipe na aula que será ministrada pelo jornalista Karlos Aires nos dias 16 e 17 de janeiro, às 20h. Cada aula terá uma hora e meia de duração. O curso oferecerá certificado de participação.

O storytelling é um conceito infalível usado para fisgar a atenção da audiência do início ao fim. Seja uma cobertura de evento, ou na venda de um produto, essa ferramenta está inserida cada vez mais em todos os campos.

O curso “Cobertura de Eventos com Storytelling” ofertará todo o norte necessário para os alunos, com informações precisas e técnicas para iniciar uma nova jornada nessa área onde o celeiro é grande. É uma ótima oportunidade para aumentar sua renda mensal usando o celular como equipamento.

Acesso à formação

Segundo Rebeca Saboia, sócia-diretora da Octa Digital, a agência tem o objetivo de promover o acesso à formação de interessados na área de comunicação e mídia. “Este curso gratuito é um passo inicial para contribuir com a formação de quem quer trabalhar na área, mas não sabe ainda como iniciar. Por isso, trazemos nossa experiência do que já temos realizado”, pontua.

“Está na nossa programação trazer mais formações e treinamentos tanto gratuitos quanto outros mais avançados para quem quer se especializar na área da comunicação”, coloca Rebeca Saboia sobre a Octa Digital que oferece serviços de assessoria de comunicação, marketing digital, eventos, infoprodutos e lançamentos digitais.

CONTEÚDO DAS AULAS

Aula 01 (16 de Janeiro)

COBERTURA EM TEMPO REAL

Cobertura para o Instagram (conceito e realidade)

O que é Cobertura em Tempo Real?

Quais os benefícios da Cobertura em Tempo real para o cliente?

Como o Instagram reage à Cobertura em Tempo Real (conceito stories)

Aula 02 (17 de Janeiro)

STORYTELLING

O que é Storytelling?

Como o Storytelling se aplica ao Instagram?

Jornalismo e Storytelling

FERRAMENTAS

O Celular como Ferramenta

Ferramentas e Técnicas Usadas para Edição

A Legenda Ideal

As aulas serão ministradas por Karlos Aires, jornalista, produtor de conteúdo e pesquisador musical. Tornou-se especialista em releases estratégicos com mais de 200 publicações ativas. É copywriter, social media com grande experiência em cobertura de eventos para redes sociais.

Atuou como repórter e produtor de conteúdo em veículos de comunicação como o Jornal O POVO, Jornal O Estado e Portal Guiame. Criou seu primeiro blog em 2008, onde ainda atua como redator e repórter.

SERVIÇO

Cobertura de Eventos com Storytelling

Data: 16 e 17 de Janeiro

Horário: 20h

Carga horária: 4 horas

100% Online

Gratuito

Comunidade Exclusiva pós-evento

Inscrição: https://curso.agenciaoctadigital.com.br/curso-cobertura-storytelling

Siga a agência Octa Digital no Instagram: https://www.instagram.com/agenciaoctadigital/