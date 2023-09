Cursos de tecnologia online despontam como solução para déficit de meio milhão de profissionais

Escola Korú lança seu primeiro programa de ensino 100% online e conta com profissionais da Siemens, TV Globo, Pão de Açúcar e Chevrolet como professores

O mercado de trabalho vive em constantes e exigentes mudanças. Não à toa, o relatório Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial 2023 apontou que seis em cada dez trabalhadores precisarão de “capacitação” e “requalificação” até 2027. Um estudo do Google reforça o coro e aponta que haverá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia no Brasil até 2025. Os cursos de ensino à distância despontam como uma das principais soluções. A Korú, polo de conhecimento para o aprimoramento de carreiras com sede em Campinas/SP, acaba de abrir seu primeiro curso 100% online com estreia em outubro. Ele foi criado para atender a demanda de profissionais de outras regiões, para que pessoas de qualquer lugar do país ou do mundo possam estudar Marketing Digital com a Korú.

Com duração total de 100 horas, sendo 72 horas de aulas ao vivo e 28 horas de aulas gravadas, o curso terá início no dia 02 de outubro, das 19h às 21h. As inscrições já podem ser feitas com 75% de desconto pelo www.escolakoru.com.br/lp-marketing-digital-ead/, de 07 a 30 de setembro. “Oferecer conteúdo bastante aprofundado e focado em quem está empreendendo com um pequeno negócio sempre foi nosso objetivo. Por isso, mesmo sendo um curso 100% online, por nossas aulas serem ao vivo e contar com turmas em número reduzido, o aprendizado acontece em cada detalhe, como se o aluno estivesse em sala”, afirma Raissa Florence, cofundadora e diretora de marketing da Korú.

O Programa conta com uma base extensa de professores renomados do mercado. Entre eles estão o consultor de marketing da Cyrela, Asics e Siemens, Roberto Soares; a apresentadora e editora da TV Globo MG, Laura Nobre; e o estrategista de publicidade com atendimentos a empresas do porte de Pão de Açúcar, Itaucred e Chevrolet, Marco Schneiater. “Teremos ainda aulas magnas com diretores de marketing de prestigiados que irão enriquecer ainda mais o conteúdo e inspirar os alunos, como Thiago Iki,TemBici; e Viviani Moia, ex – Livelo, iFood e Rappibank e Liliane Bauer, CMO da Docket”, diz Raissa.

A formação é ideal para empreendedores que desejam alavancar sua marca, pessoas em transição de carreira que querem entrar na área de marketing, ou no início de carreira que querem aprofundar conhecimentos, e pessoas de áreas correlatas ao marketing, como vendas, que querem ampliar seu conhecimento.

Após a formatura, as pessoas passam a integrar a comunidade de ex-alunos da Korú, que oferece mentorias de carreira vitalícias com profissionais altamente qualificados e conexão direta com grandes empresas via eventos e processos seletivos exclusivos.

Na Korú, atualização profissional, diversidade e oportunidade são elementos complementares. Os fundadores do polo de conhecimento para o aprimoramento de carreiras e habilidades acreditam que o futuro de uma sociedade sustentável está na integração entre os grupos minorizados e as empresas e hoje tem como clientes companhias do porte de Ambev, IFood, Sinch, Votorantim, Alpargatas e Luxxotica. Entre os trabalhos desenvolvidos, a Koru oferece oportunidades de estudo e conexão com empresas parceiras, tendo distribuído mais de R$ 1 milhão em bolsas de estudo desde então.

Serviço

Curso Marketing Digital Korú – 100% online

Início das aulas: 02/10

Horário: das 19h às 21h

Inscrições: www.escolakoru.com.br/lp-marketing-digital-ead/

Investimento: De R$3.980 por R$ 997 ou 6x de R$ 174,00