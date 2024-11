Curtas e venenosas: Tanto mistério do Parangolé para anunciar o já esperado

O povo todo reclamando do clipe da música São Paulo. Minha gente, se fosse para ser algo bonito, a canção se chamaria “Bahia”. Falar nela, o INSS fica nervoso ao se deparar com cenas assim. Ivete anda toda risonha, né? Deve ser apreensão para disfarçar o projeto da marca do samba que ela tenta registrar. Éhhh, ao invés dessa galera tentar salvar o Axé, está todo mundo preferindo fazer covers de A Tardezinha. Bom, mas acho que aqui faz sentido… sabemos que é o único ritmo que de fato lota estádios no País; Que eu sou solícita não é novidade para vocês. Por isso, venho aqui com sugestões de atrações internacionais possíveis pro Festival Virada ou Festival de Verão: Bagaceira, Veveta, Visconde de Sabugosa e o 220 Volts. Se você notar, todos eles hoje passam mais tempo nos EUA do que na Bahia; Aproveitando o ensejo, o Parangolé fez tanto mistério para anunciar o novo cantor que cheguei até a pensar que viria algo revolucionário. Quiii nada, aconteceu o que os 10 fãs já imaginavam: o ex-cantor/dançarino do Duas Medidas assume o grupo. Leia mais!