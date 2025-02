Cynthia Erivo nega que fará performance de ‘Wicked’ com Ariana Grande no Oscar 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A notícia havia deixado os fãs em polvorosa: a cerimônia do Oscar 2025 seria aberta com uma apresentação ao vivo de Cynthia Erivo e Ariana Grande, que cantariam um medley de canções do filme “Wicked”. Só faltou combinar com as envolvidas.

Pelo menos é isso o que garante Erivo, que concorre com Fernanda Torres na categoria de melhor atriz. Segundo ela, não houve nenhuma conversa com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pela premiação.

“Por que todo mundo está falando isso? Não sei de onde veio”, afirmou a intérprete da bruxa Elphaba do filme à revista Variety no tapete vermelho do Critics’ Choice Awards.

“Isso me parece mais o desejo pessoal de alguém. Por que, em nome de Deus, iríamos cantar?”, comentou. E prosseguiu: “Não sei por que faríamos isso, já que nossa música não está indicada. Isso não acontece. Não sei o que dizer”.

Erivo se referia ao fato de que nenhuma das músicas do filme são originais, já que são versões das canções que já eram executadas nos palcos da Broadway. A categoria melhor canção original exige que as faixas tenham sido criadas para a obra. “Wicked” está indicado a melhor trilha sonora, que engloba as faixas incidentais, sem letra.

Neste ano, a Academia já avisou que não haverá apresentação das músicas indicadas, uma tradição da cerimônia. Isso havia levado os fãs a acreditar que a possibilidade de que houvesse outras apresentações ao longo do evento.

