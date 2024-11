D23: Barry Jenkins, diretor de ‘Mufasa’, comenta sobre seu primeiro musical

Barry Jenkins, diretor de “Mufasa: O Rei Leão”, subiu ao palco da D23 para contar um pouco de sua história com um dos maiores personagem da Disney. “Quando eu era adolescente, eu ajudava minha irmã, que era mãe solo, e eu ficava buscando filmes para meus sobrinhos assistirem. Foi aí que eu achei ‘O Rei Leão’, comecei a assistir junto com eles”, relembrou. Dirigindo seu primeiro musical, ele também comentou sobre a parceria com Lin-Manuel Miranda. “Eu nunca tinha feito um musical e chegou Lin Manuel Miranda, que já fez ‘Hamilton’, ‘Moana’, e pedi para que ele me guiasse”, afirmou.

Além disso, Barry Jenkins também comentou sobre o grande personagem principal, Mufasa. “Mufasa é perfeito. Ele era um órgão, e sempre gostei de acompanhar histórias de pessoas que conseguem sair de um lugar que não proporciona oportunidades e conseguem vencer.” O filme do universo de Rei Leão estreia dia 19 de dezembro nos cinemas.