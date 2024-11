D23: Charlie Cox e Vincent D’Onofrio contam detalhes de ‘Demolidor: Renascido’

Depois de anos aguardando, os fãs estão mais perto do que nunca de assistir à nova temporada de “Demolidor, chamada “Demolidor: Renascido”. No Brasil, a D23 recebeu os protagonistas da série, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, para a divulgação da produção, e Cox comentou sobre o retorno. “É uma honra vestir esse uniforme de novo. Foi difícil aceitar que eu poderia nunca mais usá-lo quando a série acabou, mas o traje está muito legal. Acho que os fãs vão amar”, afirmou.

Segundo Vincent, o amado Rei do Crime também vai surpreender. “Ele está muito mais perigoso”, disse. A série estreia no Disney+ em 5 de março de 2025. Cox interpreta um advogado cego com grandes habilidades, que luta por justiça através de seu movimentado escritório de advocacia, enquanto o ex-chefe da máfia Wilson Fisk (D’Onofrio) persegue seus próprios objetivos políticos em Nova York.