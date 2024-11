D23: conheça quatro estandes incríveis para aproveitar do evento 

A D23 Brasil começou nesta sexta-feira (8), e os fãs já lotaram o espaço do Expo Transamérica, em São Paulo. Porém, a primeira edição da D23 no Brasil tem alguns destaques que valem encarar a fila para aproveitar. A primeira delas é a foto com os personagens de “Quarteto Fantástico”, que está localizado na parte Marvel do evento. Com espaço para sentar entre os personagens e uma boa iluminação, é uma foto que vale a pena ter no seu feed.

O Espaço de Moana também vale seu tempo. Além de um local para tirar foto com os personagens, também tem uma jangada (bem parecida com a do filme) que se mexe. O cenário está realmente lindo! A estátua do Capitão América está impressionante! Divulgando o novo filme da Marvel, “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, parece que Anthony Mackie vai sair andando dali em qualquer momento!

WhatsApp

A Mega Loja está sempre lotada, mas os produtos exclusivos valem a espera! Com camisetas, bonés, canecas e muitos itens da D23 Brasil e outras novidades que só estarão vendendo no evento, é impossível sair sem uma sacola.