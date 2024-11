D23: Elenco de ‘Percy Jackson’ revela detalhes da segunda temporada 

Rick Riordan, Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri entraram em uma chamada ao vivo diretamente do Canadá para conversar com o público brasileiro. Feliz com a repercussão de “Percy Jackson”, o criador, Rick, contou sobre a seleção dos atores. “Ter os três interpretando e dando vida aos personagens, se conectando com os fãs, é uma das melhores experiências da minha vida. Eu não imaginava pessoas melhores para dar vida a Percy, Annabeth e Aryan”, disse.

Walter, que interpreta Percy Jackson, também revelou um detalhe divertido dos bastidores e contou sua cena preferida de rodar até agora. “Uma das minhas favoritas é [a cena] em que Aryan estava sendo arrastado no meio de areia, e eu tinha que correr atrás. Era muito engraçado, eu acabava chutando areia para todo lado”, brincou. Aryan, que dá vida a Grover, fez questão de comentar cobre a dinâmica deles fora da tela. “Todos nós somos sortudos porque nos demos muito bem de cara. A gente se reúne em jantares e cinema em casa”, contou.

Para finalizar, Walter também deu um pequeno spoiler de uma cena da segunda temporada. “Recentemente a gente rodou uma das minhas preferidas, que é quando estamos atravessando o mar de monstros”.