D23: Kevin Feige, chefão da Marvel, fala sobre ‘Quarteto Fantástico’ e futuro do MCU

Kevin Feige já veio ao Brasil três vezes e está acostumado com o calor do público brasileiro, que sempre dá um show quando o assunto é ser fã. No palco da D23 Brasil, o chefe da Marvel revelou algumas novidades e os passos para os próximos anos. Segundo Feige, o projeto é focar menos na quantidade de produções e lançar dois filmes e três séries por ano, o que muda bastante a rota do MCU, que estava lançando uma média de quatro filmes por ano.

Além disso, pensando nas séries do Disney+, eles também pretendem apostar em séries com múltiplas temporada, como no caso de Demolidor, que já estará rodando a segunda quando a primeira chegar no catálogo. Um dos filmes mais aguardados não ficou de fora. “Quarteto Fantástico” ganhou um trailer exclusivo na D23, e Feige revelou que as gravações da produção terminam nas próximas semanas.