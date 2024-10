Da compulsão Alimentar ao topo do pódio: Magé triunfa no fisiculturismo

A história de Ana Clara Lima Toste , uma jovem de 28 anos de Magé, é um verdadeiro exemplo de superação e determinação. Após enfrentar um período de compulsão alimentar e baixa autoestima, ela transformou sua vida por completo, conquistando o topo do pódio em diversas competições de fisiculturismo.

Ana Carolina iniciou sua jornada no mundo fitness em 2023 , buscando uma mudança em sua vida com a ajuda de profissionais especializados , como a nutricionista Karen Saraiva e o profissional treine Wallace Vianna , conseguiu reduzir significativamente seu percentual de gordura e alcançou um corpo mais saudável e definido. A partir daí , a atleta descobre uma nova paixão: O fisiculturismo. Com a orientação do Coach Alex Mesquita, iniciou uma intensa preparação para subir aos pódios e em pouco tempo, conquistou diversos títulos em competições importantes como, como o campeonato da BRAFF em Barra Mansa e o campeonato de Itaboraí. A atleta destaca a importância da equipe multidisciplinar que a acompanha. “ Ninguém faz nada sozinho. Esse é um projeto de toda uma equipe empenhada em um único propósito ” .

A estreia nos palcos foi marcante com Ana Carolina conquistando posições de destaque em diversas competições. Em pouco tempo,ela evoluiu aprimorando seu físico e suas poses .

A conquista do primeiro lugar em duas categorias no campeonato de Itaboraí foi o ápice dessa jornada, mostrando o quanto ela havia se dedicado. Além das conquistas, pessoas, Ana Carolina,se tornou um exemplo para outras mulheres. Sua história de superação e determinação tem inspirado muitas pessoas a buscarem uma vida mais saudável e ativa. “ Não é apenas uma realização pessoal, é a oportunidade de mostrar para outras mulheres que elas também são capazes de alcançar seus sonhos “, afirma Ana Carolina. “ É preciso amar, se cuidar e acreditar em si mesma ” .

Com a meta de se tornar uma atleta profissional na categoria Wellness , Ana Carolina continua treinando e se dedicando cada vez mais. Acompanhada por uma equipe de profissionais qualificados, ela busca aprimorar seu físico e representar o Brasil em competições internacionais. Através de suas redes sociais,ela inspira outras mulheres a buscarem uma vida mais saudável e ativa. “ Quero mostrar que é possível transformar a vida e alcançar seus objetivos, independente dos desafios” , afirma a atleta. Com o apoio de sua equipe, ela está determinada a conquistar o sucesso no cenário profissional no fisiculturismo.

Ana Carolina, a jovem de Magé que há pouco tempo buscava superar desafios, pessoas, hoje inspira mulheres em todo país. Sua jornada no fisiculturismo, marcada pela dedicação e superação, é um exemplo de como a força de vontade pode transformar vidas. Ao conquistar o primeiro lugar em duas categorias em tão pouco tempo, Ana não apenas realizou um sonho pessoal , mas também se tornou um símbolo de empoderamento feminino. Sua história, que começou com a busca por um estilo de vida mais saudável, culminou em uma carreira promissora no fisiculturismo.

Ana continua evoluindo e se preparando para alcançar novos patamares na categoria Wellness. Ana Carolina prova que, com determinação e apoio, qualquer sonho pode se tornar realidade, acompanhar Ana nas redes sociais e inspire-se em alcançar seus próprios objetivos.

Podcast edinhotaon/ Fonte: Edno Mariano