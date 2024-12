Da transformação digital à transformação Inteligente: uma nova corrida

*Por Cesar Sponchiado, CEO da Tunad

Nos últimos anos, a transformação digital foi uma prioridade para empresas que buscavam modernizar operações e melhorar a experiência do cliente. Com tecnologias como computação em nuvem e big data, as organizações digitalizaram processos e criaram ambientes multicanais. No entanto, a simples digitalização já não é suficiente para garantir competitividade. Hoje, a corrida está na transformação orientada por inteligência artificial (IA) — a AI-Driven Transformation. Essa nova fase usa a IA para analisar grandes volumes de dados em tempo real, automatizar processos e adaptar a experiência ao perfil de cada consumidor, permitindo que sistemas aprendam e se ajustem continuamente.

Um exemplo clássico dessa evolução pode ser observado em uma loja física que se tornou multicanal, oferecendo vendas online e um aplicativo de compras. Para se manter competitiva, essa loja agora precisa da IA para integrar e analisar dados de todos os pontos de contato, criando uma experiência mais personalizada e eficiente para o cliente. Com o uso de algoritmos avançados, a loja pode recomendar produtos, ajustar estoques e otimizar promoções, tudo em tempo real, com base no comportamento do consumidor.

Além disso, a IA está impactando diretamente a produtividade por meio de agentes inteligentes que automatizam tarefas antes manuais, permitindo que as empresas operem de forma mais eficiente e competitiva. Ao substituir processos rotineiros e repetitivos, a IA não apenas reduz custos operacionais, mas também libera a mão de obra para atividades mais estratégicas, agregando valor ao negócio.

Para as empresas que não aderem a essa transformação orientada por IA, os riscos são altos. Competidores que implementam IA estão obtendo ganhos de eficiência, personalização e agilidade que tornam seus serviços mais atraentes ao cliente. Ignorar essa tendência pode resultar em perda de mercado, dificuldade em atender às novas expectativas dos consumidores e, em última análise, comprometer a sustentabilidade do negócio.

A transformação digital evoluiu para a transformação inteligente, e a IA deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar um requisito essencial. Empresas que adotam a AI-Driven Transformation posicionam-se à frente em inovação e produtividade, enquanto aquelas que resistem enfrentam um risco crescente de obsolescência.

