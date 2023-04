Dadá inicia em Roma um giro de três meses pela Europa

A quituteira Dadá (Foto:Divulgação)

Uma das quituteiras mais queridas e badaladas do Brasil, a baiana Dadá, conhecida pelo seu famoso tempero, embarca para uma jornada de três meses pela Europa, mostrando o melhor de nossa culinária. A estreia será em Roma, na Itália, onde atuará como espécie de Master Chef, durante os dias 29 e 30 de abril e 1º de maio, no Ferro 54. Aguardando ansiosamente a hora de embarcar para o Velho Mundo, Dadá conversou com a coluna do Marrom e mandou o recado: “negão, você sabe que eu boto pra quebrar. Então, vou fazer pratos que os europeus vão se apaixonar, tipo baião de dois, bolinhos diversos e moqueca de carne, entre outras coisas. Vou chegar, chegando”. E alguém dúvida?

A jornalista Chris Fuscaldo (Foto: Divulgação)

A Refazenda de Gilberto Gil pelo olhar da jornalista Chris Fuscaldo

A jornalista e pesquisadora Chris Fuscaldo está prestes a lançar mais um belo trabalho com sua assinatura, Refazenda – O Interior Floresce na Abertura da fase ‘Re’ de Gilberto Gil. Os tópicos abordados no livro são: ditadura, as subversões e a MPB; os anos 1970, o exílio e a volta para casa; um novo olhar sobre a Bahia e as influências; a macrobiótica, a meditação e a sexualidade; a música nos anos 1970 e os discos da época; o projeto da trilogia; o disco faixa a faixa e o que veio depois. A publicação será lançada pela Editora Sesc, na coleção Discos da Música Brasileira.

Os baianos Ana Estrela e Kal dos Santos fazem a festa em Milão (Foto: Divulgação)

Baianos promovem Arrastão di Yemanjá em Milão, na Itália

O ator, percussionista, cantor e compositor baiano Kal dos Santos – fundador em 1991 da Associação Cultural e Orquestra de Percussao Afro Brasileira Mitoka Samba em Milão – organiza a XXII edição do Arrastão di Yemanjá, dias 20 e 21 de maio. O cortejo vai percorrer várias ruas da cidade, depositando sua oferta de flores nas àguas do Naviglio e Darsena. E mais: com o incentivo de outra baiana, Ana Estrela, coreografa e ex-assistente de Mestre King, estarão na XIII edição do Arrastao di Yemanjá na cidade italiana de Bari, no Verão europeu.

Conecta Boipeba

Luiz Caldas, Mariana Aydar, Tato Falamansa e Escandurras, juntos com Targino Gondim, são as atrações do Conecta Boipeba. Realizado pela prefeitura de Cairu, o evento acontece de 20 a 23 de abril, e conta também com oficinas de arte, literatura, cordel, teatro, dança, poesia, artesanato e contação de histórias

TUM-TUM-TUM*

1 Tina Turner: uma Viagem para o Futuro, primeira exposição brasileira dedicada à artista americana, será aberta ao público em 4 de maio, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. A mostra reúne fotografias históricas, conteúdos audiovisuais e instalações e desvenda o início da carreira da rainha do rock, no início dos anos 1960, até o final dos anos 1990.

2 O baiano Danilo Pedreira, um dos responsáveis pelo CarnAustrália, e a sergipana Rafaella Ferrari estão organizando o Forraiá, uma celebração baseada no São João de Raiz para brasileiros e estrangeiros. O evento acontece dia 1 de julho, das 13h30 à 22h, em Brisbane, Austrália, com animação de Lella Ferrari, Gustavo Vas, Trio Mandala e Cravo e Canela.

3 O Armazém Convention , no Parque Shopping da Bahia, em Lauro de Freitas, está com uma agenda movimentada de shows. Dia 13 de maio tem Roupa Nova; dia 20, o Dire Straits Legacy; dia 2 de junho, Thiaguinho, dia 1 de julho, Ana Carolina; dia 5 de agosto, Alexandre Pires; dia 19 de agosto, Capital Inicial, e dia 2 de setembro, Raça Negra. Tuffy Jr está jogando duro.