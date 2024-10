Dada Yute celebra 2 anos do projeto Crypto Reggae com show no Kingston Club, no Rio de Janeiro

Conhecido por seu início ainda adolescente na banda Leões de Israel, Dada Yute é um dos principais nomes do reggae no Brasil, onde integra ritmos contemporâneos como trap, rap e afrobeat ao seu trabalho, além de lançar grandes parcerias com artistas renomados. Com mais de 20 anos de carreira, ele se consolidou como uma referência no reggae brasileiro. No dia 19 de outubro, Dada comemora 2 anos do projeto Crypto Reggae com um show especial no Kingston Club, no Rio de Janeiro, celebrando a união entre música, inovação e resistência cultural.

Ao longo desse tempo, Dada Yute apresentou uma proposta única: misturar reggae com batidas modernas de trap, drill e funk, criando o estilo que ele batizou de Crypto Reggae. Seu último álbum homônimo marca essa fase de experimentação e modernidade. Além das músicas do álbum novo, o repertório do show trará releituras de clássicos do reggae, garantindo uma noite envolvente e cheia de boas vibrações para o público.

Além da apresentação musical, haverá uma ação especial para quem é membro da coleção Cryptorastas. “Se você é membro da coleção e conectar sua carteira no evento, ganha R$ 50 de consumação no Kingston Club para curtir o show,” anuncia o artista. A ação reforça a integração entre o universo do reggae e a tecnologia dos criptoativos, agregando valor à experiência do público. Lançado há três anos, o projeto Cryptorastas une música, cultura rastafari e o universo digital dos NFTs e metaverso.

“O nome do show é Crypto Reggae Party. A coleção Cryptorastas tem tudo a ver com o Kingston Club, que representa a capital da Jamaica aqui no Rio. Esse espaço traz essa vibe reggae para o Rio, e essa conexão é muito forte pra gente,” explica Dada Yute.

Dada Yute se consolidou como uma referência no cenário musical brasileiro. Conhecido por seu estilo inovador, ele transita com maestria entre reggae, trap, rap, afrobeat e outras sonoridades contemporâneas, sempre mantendo uma mensagem de consciência e positividade. Com quase 300 mil ouvintes mensais no Spotify, Dada alcançou grande sucesso com a faixa “Aquarela Luz”, em parceria com Matuê e Rael, superando 18 milhões de plays e recebendo disco de ouro.

Dada também tem uma trajetória marcada por colaborações com grandes nomes da música brasileira, como Iza, Natiruts, Bivolt, Rashid, Rincón Sapiência e Vitin Onze 20, além de projetos icônicos como o álbum “Jah Van” de Djavan e o tributo “Cássia Reggae”, com participações de Gilberto Gil e Margareth Menezes.

Serviço

Dada Yute – Crypto Reggae Party

Data: 19 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: Entrada gratuita até 21h; R$ 50 após esse horário

Local: Kingston Club

Endereço: Parque Tom Jobim, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ

Atrações: Dada Yute e Banda, Tata Ogan e Baixa Santo Sound System