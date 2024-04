Dalvadisio Lima, declara apoio a Luiz Mário nas Eleições de 2024: “Para Governar, É Preciso Ter Carinho Pelo Povo”

Nesta terça-feira, (02/04) o vice-prefeito de Itamaraju, Dalvadisio Lima, surpreendeu a cidade ao anunciar seu apoio ao pré-candidato Luiz Mário para as eleições municipais de 2024. Em uma entrevista exclusiva à Rádio Extremo Sul FM, Dalvadisio explicou ao radialista Luciano sua decisão de retirar-se da corrida eleitoral em favor de Luiz Mário, enfatizando as qualidades do pré-candidato.

“Para governar é preciso gostar das pessoas, ter carinho pelo povo, compreender o que o povo precisa”, afirmou Dalvadisio. “Luiz Mário, assim como eu, tem essas características”.

Dalvadisio também ressaltou a longa amizade e os projetos em comum que compartilha com Luiz Mário, destacando sua confiança de que Luiz será um gestor humano, amoroso é sensível aos problemas do povo, especialmente nas áreas da saúde e assistência social.

O anúncio dessa aliança política promete alterar o cenário eleitoral do município, ocasionando outras adesões importantes e fortalecendo o bloco oposicionista na disputa eleitoral.

Por | Ascom Dalvadisio