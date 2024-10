Damares protocola nova PEC mirando ministros do STF; entenda

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou mais uma PEC que tem ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como alvo. A postura da ex-ministra do governo Jair Bolsonaro ocorre em meio a onda “anti-STF” que vem sendo pautada no Congresso Nacional ao longo da semana.

Segundo informações do site Metrópoles, Damares afirma no texto que ministros do STF estariam “imunes a qualquer tipo de controle”. Ela propõe ainda que a Corte receba as reclamações, que teriam de ser julgadas pela maioria absoluta do plenário do Supremo.