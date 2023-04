Damares quer explicação sobre carga sigilosa trazida da Rússia pelo chanceler Sergey Lavrov

Requerimento foi protocolado no Senado Federal e aguarda decisão da mesa diretora para ser enviado ou não ao ministro da Justiça

Senadora Damares Alves afirma que, se o requerimento for enviado a Dino, ele é obrigado a responder



A viagem do Chanceler russo Sergey Lavrov ao Brasil continua dando o que falar na capital federal. Após a partida dela, uma suposta “bagagem misteriosa”, com pelo menos cinco toneladas, teria chegado a Brasília. Sem esclarecimentos, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou um requerimento para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, explique o que há na bagagem, sob responsabilidade de qual órgão vai ficar e onde está sendo armazenada. O requerimento foi apresentado na última quarta-feira, mas ainda não saiu do Senado Federal e aguarda o entendimento da mesa diretora, se ele será enviado ao ministro Dino ou não. Damares quer uma resposta diretamente de Dino: “Esse requerimento, se chegar na mão do ministro, segundo o artigo 50 da Constituição, ele é obrigado a responder. Nem que seja uma resposta assim: ‘Não sei, não vimos, não sabemos’. Mas ele tem que dar ao Senado Federal uma resposta. Não pode ficar sem resposta”, disse Damares.

Caso o requerimento não seja enviado ao ministro, a senadora Damares deve recorrer novamente a Rodrigo Pacheco, para que ele explique por qual motivo não vai encaminhar o requerimento e por qual motivo a bagagem é tão sigilosa. A viagem de Sergey Lavrov iniciou no Palácio do Itamaraty, com uma agenda com o chanceler brasileiro, e, na sequência, se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro