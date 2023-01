Dana White, chefão do UFC, foi flagrado agredindo esposa no Réveillon

Dana White, o chefão do UFC, se desculpou depois que surgiu um vídeo em que ele é flagrado dando um tapa na cara de sua esposa, na véspera de Ano-Novo.

As filmagens, publicadas no site americano TMZ, mostraram White e Anne entrando em uma briga acalorada em uma boate de Cabo San Lucas. A confusão do casal começou pouco depois da meia-noite no El Squid Roe.

Dana pode ser visto dizendo algo para sua esposa de 26 anos, antes de ela dar um tapa na cara dele. Ele responde com outras agressões físicas, e depois são separados.

O diretor do UFC desculpou-se publicamente após o incidente. “Eu sou um dos caras que diz que nunca, nunca há uma desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher, e agora aqui estou no TMZ falando sobre isso”, disse.

Ele admite que havia muito álcool consumido antes do tapa, mas reconhece que ainda não é desculpa para bater em alguém.

“Eu estou envergonhado. Temos três filhos e, desde que o vídeo apareceu, mostramos as crianças e estamos mais focados em nossa família agora. As pessoas vão ter suas opiniões sobre isso e as opiniões das pessoas estariam certas, especialmente no meu caso. Você nunca coloca as mãos em uma mulher”, desabafou.

A palavra da esposa Anne White, a esposa de Dana White, também veio a público e divulgou uma declaração em que minimiza o incidente.

“Dizer que isso está fora do personagem dele é um eufemismo. Infelizmente, nós dois estávamos bebendo demais na véspera de Ano-Novo, e as coisas ficaram fora de controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso em família e pedimos desculpas um ao outro”, publicou nas redes sociais.

