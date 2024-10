Dança das cadeiras: Após derrota em Lauro de Freitas, Rosalvo atuará na chefia de gabinete de Jerônimo

Após a derrota nas urnas de Lauro de Freitas, o ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Lauro de Freitas, Antonio Rosalvo, foi requisitado para compor a equipe de chefia de gabinete de Jerônimo no Governo do Estado. Servidor de carreira da prefeitura da cidade da Região Metropolitana de Salvador, ele deve ser cedido ao governo. A informação foi confirmada pelo Bahia Notícias, nesta segunda-feira (28), conforme a divulgação do ofício 00395, assinado em 22 de outubro.

