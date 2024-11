Dança das cadeiras na ADVEC-SP: Davi Leal e mais 5 pastores são transferidos; saiba para onde

A Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), em São Paulo, está realizando uma série de mudanças na liderança pastoral de diversas de suas congregações. Entre as alterações, destaca-se a transferência de Davi Leal, sobrinho do pastor Silas Malafaia. Davi Leal assumirá a liderança da ADVEC Taubaté, substituindo o pastor Marcelinho, que deixa o cargo.

Além da troca em Taubaté, outras mudanças ocorrerão em congregações da capital e região metropolitana. Na ADVEC São Matheus, o pastor Chande deixará o cargo para que o pastor Marcelinho assuma a liderança. Em Guarulhos, o pastor Oséias retorna à sede, e quem assume sua posição é o pastor Chande, em uma troca interna que visa fortalecer a gestão e manter a unidade das congregações.

A congregação da Vila Mascote também terá uma nova liderança. O pastor Nunes, que retorna à sede após enfrentar desafios financeiros na igreja, será substituído pelo pastor Clebson Nascimento, ex-vice em Marília.

Essas mudanças fazem parte de um movimento estratégico da denominação para reforçar sua estrutura organizacional e garantir a continuidade dos trabalhos ministeriais. A presença de Davi Leal, sobrinho de Malafaia, à frente de uma das congregações ainda causa polêmica internamente desde sua disciplina, mas vida que segue.

