“Dando risada”, dispara Matteus após acusação de encenar ajuda ao RS

Matteus Amaral tem mostrado suas ações em prol das vítimas do Rio Grande do Sul, que vêm sendo afetadas por fortes chuvas e enchentes há duas semanas. Mas as atitudes do vice-campeão do BBB24 foi criticada nas redes sociais e ele não curtiu muito.

Nos stories do Instagram, na noite de terça-feira (14/5), o rapaz soltou o verbo a respeito das críticas e ainda aconselhou que os haters também ajudasse o próximo.

“E aí, gurizada. Estou eu e a Polaca [gatinha] aqui. A gente está dando risada do que postaram ali, que estou fazendo encenação. Nem tenho que dar tanta satisfação para as pessoas, mas vou dar satisfação rindo”, disparou ele.

Em seguida, o gaúcho rebateu as acusações: “Encenação? Quero ver se as pessoas que estão falando que é encenação tudo que eu estou fazendo estão movendo alguma coisa. Vão cuidar um pouquinho das ações que vocês têm que fazer e ajudar as pessoas ao invés de estar disseminando coisa errada na internet”, aconselhou.

No fim da gravação, Matteus desabafou: “Vocês não aprendem nunca, pelo amor de Deus. Quero só ver quando as pessoas precisarem se vocês estão fazendo alguma coisa. Que vergonha, gente, vocês não têm noção do que estão falando!”.

Em outra postagem, o rapaz apareceu em meio às doações arrecadadas e escreveu: “Independentemente do que falam, seguimos fazendo nossa parte”.

As acusações Vice-campeão do BBB24, Matteus Amaral se tornou um dos nomes mais comentados na web na terça-feira (14/5). O ex-BBB publicou um vídeo com o intuito de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas foi acusado de encenação pelos internautas.

Na gravação, Matteus faz um sinal de joinha para quem está gravando e começa a recolher produtos de limpeza que estão no asfalto, próximo de um carro lotado de doações.

Nos comentários, internautas se revoltaram com a gravação: “Que coisa montada, esperando o sinal pra ser gravado”, disse uma. “Que mico”, afirmou outra. “Está difícil acreditar nessa presepada toda”, comentou um terceiro.

Algumas pessoas chegaram a comparar o vídeo de Matteus com as ajudas prestadas pelo também ex-BBB Davi Brito: “Isso foi ridículo. Depois vão falar de Davi”, detonou um perfil. “Igualzinho aos vídeos do Davi”, analisou outro.

Doação da boina usada no BBB24 para leilão Enquanto participava do BBB24, Matteus Amaral popularizou uma boina azul, que lembrava as suas tradições gaúchas. O vice-campeão do reality da Globo doou o acessório para um leilão com o intuito de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O objeto foi arrematado por R$ 5.500. Antes da ação, o rapaz aproveitou para chamar seus fãs. “Tem como objetivo ajudar nosso povo, do Rio Grande do Sul, que está sofrendo. Esse leilão vai ajudar muita gente e vai ter várias coisas da nossa cultura gaúcha”, explicou, revelando que o Martelo Dourado foi a plataforma escolhida.

O leilão ainda reservou peças de outras celebridades. Uma camisa utilizada por Gisele Bündchen durante um desfile foi comprada por R$ 11,5 mil, enquanto pranchas de surf de Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Gabriel Medina foram arrematadas por R$ 149 mil.