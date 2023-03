Dani Alves responde ex-esposa após término: ‘Lamento sua decisão’

Uma semana depois de Joana Sanz publicar uma carta indicando o fim do casamento com Daniel Alves, foi a vez do jogador se pronunciar. O lateral escreveu à modelo diretamente da prisão, e lamentou o fim do relacionamento de quase oito anos. Ele também disse entender que a espanhola “não tenha sido capaz de suportar toda essa pressão”.

O documento foi divulgado pelo programa Y Ahora, Sonsoles, da emissora de TV espanhola Antena 3. Na carta, Daniel Alves ainda fala que vai “seguir lutando para demonstrar sua inocência ao mundo inteiro”, e afirma que as acusações contra ele “são alheias aos valores” que o guiaram por toda a vida. O lateral está preso há dois meses na Espanha, acusado de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos.

“Foram quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo. Lamento sua decisão. Você e meus filhos foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida”, diz um trecho do documento.

Daniel Alves ainda reforça que fará de tudo para que o casamento seja retomado, projetando um futuro com a modelo. “Estou ansioso para que a vida nos dê outra chance de (eu) amar você de novo”.

Joana Sanz, porém, parece não ter gostado da divulgação da carta. Ela fez um comentário em suas redes sociais em que, aparentemente, ironiza o fato do documento escrito pelo ex-marido ter aparecido com exclusividade em um programa de televisão.

“Parece que alguns vão de exclusivas, outras seguem sendo finas e elegantes. Seguimos trabalhando, minha gente”, disse a espanhola.

Veja o texto na íntegra:

Minha querida Joana. São quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidados mútuos. Principalmente nos últimos anos com você tudo parece mais fácil e prazeroso. Você e meus filhos, Dani Filho e Victoria, foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida.

Juntos, crescemos desde o dia em que nos conhecemos. Desde o primeiro minuto, começamos uma vida juntos. Acompanhamos um ao outro todos esses anos. Fortalecendo um ao outro e mimando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e estou ansioso para que a vida nos dê outra chance de (eu) te amar novamente.

Compreendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está te causando e entendo que você não pôde mais suportar toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos a mim e aos valores que nortearam minha vida: amor , respeito e esforço.

Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim mesmo com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou: lutarei até o fim com o amor incondicional de meus filhos, meus pais e os que continuam ao meu lado, para em breve provar minha inocência ao mundo inteiro.

Onde seja, como seja, o que seja, para sempre em meu coração.

Com muito amor,

Daniel Alves.