Dani Calabresa faz chá revelação e descobre sexo de bebê

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Dani Calabresa, 43, e o marido, o publicitário Richard Neuman, realizaram o chá revelação na tarde deste domingo ( 26) e agora sabem que esperam por um menino. O casal reuniu familiares e amigos em uma cerimônia intimista em São Paulo. A gravidez foi anunciada pela humorista no dia 21 de janeiro: “Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus!!!!!”

Eles descobriram o sexo do primeiro filho ao estourarem um balão no meio do salão de festas. Quando saíram papéis na cor verde, indicando que esperam um menino, Dani começou a pular de alegria e gritar: “É um menino”. Ela já tinha comentado que achava que seria mãe de um garoto. A humorista realizou o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) em outubro de 2024 e está chegando aos 4 meses de gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti (@danicalabresa)

Dani Calabresa foi casada por sete anos com Marcelo Adnet. Eles se separaram em 2017 em meio a um escândalo de traição do ator. Atualmente, afirmam ser amigos.

A também apresentadora se junta a outras famosas que estão se tornando mães após os 40 anos. Entre elas estão Ivete Sangalo, que teve as gêmeas em 2018, aos 45 anos; Claudia Raia, que deu à luz Lucca aos 56 anos, no ano passado; e Gisele Bündchen, que espera seu terceiro filho aos 44 anos.