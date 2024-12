DaniCup atrai mais de 160 times para torneio de futebol infantojuvenil em Salvador

Entre os dias 12 e 19 de dezembro, Salvador será palco da DaniCup, uma das maiores competições de futebol infantojuvenil da América Latina. Nesta edição, o evento reunirá 168 equipes de categorias sub-7 ao sub-14, incluindo clubes tradicionais como Vitória, Bahia, Corinthians, Santos, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG, além de times da Bolívia e do Canadá.

Com jogos no complexo do Barradão, Centro de Treinamento do Vitória, a DaniCup também inova ao unir esporte e tecnologia com duas atrações especiais promovidas pelo Portal Brazuca: a Arena Gamer — espaço dedicado a Playstation, Xbox e jogos de dança — e o DaBase Cast, que promoverá debates e conteúdos exclusivos sobre o universo do futebol de base.

“Essa edição tem tudo para ser mais um grande sucesso dentro e fora de campo. A participação de grandes clubes brasileiros representado 13 estados, além de times internacionais, mostra como o evento se consolidou como referência no futebol de base. Estamos muito felizes e focados em promover mais um evento histórico para times, atletas e familiares,” destaca Bruno Brosler, Diretor Executivo da DaniCup.

Além das partidas, a programação inclui estruturas como praça de alimentação, áreas de descanso, e um dia dedicado ao turismo, proporcionando uma experiência completa para atletas e familiares.

