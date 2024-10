Daniel Alves é condenado a indenizar sertanejos em R$ 80 mil por se apropriar de música; entenda

O ex-jogador Daniel Alves foi condenando a indenizar em R$ 80 mil os músicos Giuliano Matheus e Thiago Matheus, por danos morais após se apropriar de uma música dos artistas. A decisão da Justiça de São Paulo se tornou pública na noite de terça-feira (29).

Giuliano e Thiago alegam que não foram creditados na autoria da música ‘Avião’, lançada pelo biano em 2020, em uma campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a desinformação na pandemia de Covid-19.

De acordo com Giuliano, a canção lançada por Alves era uma homenagem feita ao avô. O músico relatou que o ex-jogador convidou a dupla para ir a Barcelona em 2016 com o intuiu de entrar na música através de uma parceria. A canção que originou o processo foi mostrada para Daniel no ano seguinte, quando o baiano estava na Itália.

Segundo o cantor, o ex-jogador propôs algumas modificações, que foram aceitas, no entanto, a retirada do nome nos créditos não foi acordada. A relação entre eles acabou por divergências comerciais e a canção em questão não foi lançada, só três anos depois.