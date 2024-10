Daniel Silveira vai progredir para o regime semiaberto após decisão do ministro Alexandre de Moraes

Preso há 20 meses desde que finalizou o seu mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 2023, Daniel Silveira foi beneficiado nesta segunda-feira (7) com decisão favorável de progressão de pena. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu conceder ao ex-deputado a mudança do regime fechado para o semiaberto, em que o preso fica sujeito a trabalho durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

“Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade”, afirmou Alexandre de Moraes em sua decisão, na qual acolheu recomendação da Procuradori-Geral da República.

Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelos ministros do Supremo Tribuna Federal por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Para a maioria dos ministros, as declarações de Silveira que motivaram a denúncia da PGR não teriam sido apenas opiniões relacionadas ao mandato de deputado federal e, portanto, não estariam protegidas pela imunidade parlamentar nem pela liberdade de expressão.

O relator da Ação Penal em 2022, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a PGR comprovou a materialidade delitiva e a autoria criminosa das condutas relatadas pela acusação. “Em seu interrogatório, o réu confirma o teor das falas criminosas apontadas na denúncia, reafirmando as ameaças efetivamente proferidas”, salientou o ministro. Daniel Silveira, em vídeo postado nas redes sociais, chegou a dizer que já havia imaginado o ministro Edson Fachin “na rua, levando uma surra”, junto com outros ministros.