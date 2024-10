Daniela Borges e Hermes Hilarião se reúnem com advocacia de Alagoinhas nesta quarta-feira

Os candidatos a presidente e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), Daniela Borges e Hermes Hilarião, estarão em Alagoinhas nesta quarta-feira (30), a partir das 13h, para um encontro com a advocacia da região.

Na ocasião, a chapa União pela Advocacia vai apresentar as realizações do último triênio e discutir as propostas para os próximos três anos. O evento será no restaurante Antonius, no centro da cidade.