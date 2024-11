Daniela Borges é reeleita presidente da OAB-BA

Com a eleição se afunilando entre dois grupos, a atual presidente da entidade enfrentava a chapa “Muda OAB”, o qual é liderado Ana Patrícia Leão. A candidata da oposição registrou 10.475 votos, representando 46% da votação válida.

A candidata Daniela Borges, da chapa União pela Advocacia, foi reeleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA) com 12.517 votos (54% dos válidos), em eleição realizada nesta terça-feira (19). Compondo a chapa vencedora, o advogado Hermes Hilarião, que era o diretor tesoureiro da gestão, foi eleito vice-presidente da entidade.

Para o Conselho Federal, se elegeram:

Mariana Oliveira

Fabrício Castro

Christianne Gurgel

Luiz Viana

Esmeralda Oliveira

Luiz Coutinho

A votação em Salvador, realizada no Shopping da Bahia, foi marcada por turbulências após o encerramento às 17h. A reportagem do Bahia Notícias, que esteve no local, constatou que um grande número de advogados não conseguiu votar nas urnas eletrônicas, sendo preciso aplicar o voto por meio de cédulas físicas.

A comissão eleitoral chegou a distribuir 200 senhas para os advogados os quais não votaram até às 17h. Contudo, o número não foi suficiente, sendo preciso o uso das cédulas físicas.

Eleita em 2021 a primeira mulher presidente da OAB, Daniela Borges é natural de Itapetinga e atua como advogada tributarista há mais de 30 anos. Ela também é professora titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Faculdade Baiana de Direito.

Na OAB da Bahia desde 2013, Daniela foi conselheira seccional, diretora tesoureira e presidiu a Comissão Nacional da Mulher advogada e foi conselheira federal.