Danilo Escobar, o Gestor Esportivo que vem ganhando repercussão internacional no futebol

Danilo Escobar é um renomado gestor esportivo, com vasta experiência no futebol. Ele se destacou na identificação e desenvolvimento de talentos, gerenciando carreiras de atletas com estratégias personalizadas e eficazes.

Sua habilidade em negociar contratos e construir marcas sólidas no esporte o torna uma referência no mercado, contribuindo para o crescimento e sucesso de inúmeros jogadores e clubes.

O curso utiliza-se de uma formação abrangente e prática, destinada a capacitar novos profissionais no campo da gestão de carreiras esportivas. Com foco em agentes de jogadores e gestores de clubes de futebol, o curso proporciona uma compreensão aprofundada das melhores práticas e estratégias utilizadas no mercado esportivo.

O curso é estruturado em módulos que cobrem os principais aspectos do mercado do futebol.

Introdução à Gestão de Talentos Esportivos,

Identificação e Desenvolvimento de Talentos,

Negociação de Contratos, Marketing e Construção de Marca, Gestão de Carreira e Planejamento Financeiro e Aspectos Legais e Regulatórios.

A principal metodologia do curso é utilizar uma abordagem prática e interativa, combinando aulas teóricas com estudos de caso, workshops e simulações. Os alunos terão direito a aulas on-line e Workshops e Seminários.

Recentemente lançou a nova turma do curso “Empresariando Talentos”, que está disponível no site https://www.daniloescobar.com.br