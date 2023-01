Danilo Gentili causa polêmica ao fazer piada com religião de Janja

O humorista Danilo Gentili causou polêmica e revoltou alguns internautas, neste sábado (7/1), ao publicar um tuite no qual faz piada com a religião da primeira-dama, Janja da Silva.

“Pode zuar a Janja girando pomba gira no terreiro ou só pode zuar a Michele rezando no culto de crente?”, escreveu.

“Eu tô [sic] perguntando antes porque eu cansei de errar. Não quero errar. Me ajudem a ser do bem! Pode ou não jornalistas?”, emendou o comediante, comparando a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Michelle Bolsonaro, casada com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e declaradamente evangélica.

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) January 7, 2023

Embora não tenha proferido uma religião específica publicamente, Janja havia postado uma foto, no Twitter, em que aparecem orixás da Umbanda e do Candomblé. Na legenda, ela escreveu: “Saudades de vestir branco e girar, girar, girar…”. O post foi feito no dia 17 de fevereiro de 2021 e foi resgatado pelo humorista.

Saudades de vestir branco e girar, girar, girar… pic.twitter.com/NtwlPJ9Efr

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 19, 2021

CríticasA publicação de Gentili recebeu críticas. “A diferença é que pessoas de religião de matriz africana, sofrem intolerância religiosa e são marginalizadas. A Michele até ajudou a piorar mais essa realidade”, rebateu uma seguidora.

“A diferença que a umbanda é uma religião historicamente reprimida. Diferente do cristianismo, q inclusive é oposto disso”, escreveu outra.