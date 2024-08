Danilo Oliveira liderou evento para ampliar a presença da Bonífica no estado do Ceará

Com sua visão inovadora e determinação, Danilo tem sido fundamental para o crescimento da empresa na região.

O encontro, realizado no Praia Centro Hotel em Fortaleza, reuniu cerca de 200 empreendedores, investidores e entusiastas, proporcionando uma oportunidade única para explorar as inovações e benefícios oferecidos pela Bonífica. Danilo, líder de expansão e principal diamante global da empresa no Ceará, inspira outros a seguir seu exemplo, prometendo levar a Bonífica a novos patamares no mercado.

“É um prazer imenso ver a Bonífica sendo recebida de braços abertos em Fortaleza. Este evento é mais do que uma apresentação de nossos produtos; é uma oportunidade para fortalecer conexões e compartilhar nossa paixão por uma vida saudável e sustentável. Estamos apenas começando, e o futuro promete muitas conquistas”, afirmou Danilo Oliveira, destacando a importância do encontro para o fortalecimento da marca.

Com mais de 28 anos de experiência, a Bonífica se destaca pela fabricação de produtos naturais que promovem a saúde e o bem-estar dos consumidores. Com foco na qualidade e sustentabilidade, a empresa oferece uma ampla gama de produtos, desde suplementos alimentares até cosméticos, formulados com ingredientes orgânicos.

O crescimento da Bonífica tem sido notável, refletido na expansão de sua rede para mais de 106 mil consultores credenciados e 350 franquias. O sucesso da empresa não é apenas evidenciado pelo aumento do faturamento, mas também pelo impacto positivo que seus produtos têm na vida dos clientes. Com um compromisso firme com a excelência, a Bonífica oferece soluções inovadoras que promovem um estilo de vida mais saudável. A empresa tem um plano vitalício para todos os consultores.

Durante o evento, MarK Onell, presidente fundador da Bonífica, também compartilhou suas perspectivas sobre a empresa. “Para mim, a Bonífica é a realização de um sonho que começou em outubro de 2020. Hoje, estamos testemunhando uma transformação no mercado de suplementação, com previsões de crescimento significativo até 2025. A pandemia nos ensinou a importância de manter uma saúde robusta, e a Bonífica está totalmente dedicada a fornecer suplementos que promovam essa vitalidade. Além disso, estamos criando oportunidades de renda extra, o que faz parte da nossa missão de agregar valor às vidas das pessoas”, declarou Onell.

O evento em Fortaleza não apenas consolidou a presença da Bonífica na região, mas também reforçou o compromisso da empresa com a saúde e a qualidade de vida. Com uma base sólida de apoio e um portfólio em expansão, a Bonífica está bem posicionada para liderar o mercado de produtos naturais e suplementos, promovendo um estilo de vida mais saudável e sustentável para seus consumidores e parceiros.