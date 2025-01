Danilo rescinde com a Juventus e está livre para fechar com Flamengo

Após fechar acordo com o Flamengo, Danilo se despediu, nesta segunda-feira (27/1), da Juventus. Através das suas redes sociais, o defensor brasileiro anunciou a rescisão de contrato com o clube italiano. O jogador deve assinar contrato com o Rubro-Negro ainda nesta semana.

Confira a despedida de Danilo:

Danilo e Juventus já haviam acordado a rescisão contratual amigável entre as partes. O jogador, no entanto, esperou o confronto da equipe contra o Napoli neste sábado (25/1), pelo Campeonato Italiano, para anunciar a saída do clube.

Capitão da Seleção Brasileira, Danilo deixou o Brasil em 2011 e acumulou passagens por gigantes do futebol europeu desde então. O jogador defendeu as camisas do Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, onde encerrou sua carreira na Europa.

Na Velha Senhora desde 2019, Danilo acumulou 213 jogos, marcou nove gols e deu 14 assistências. No Flamengo, o jogador terá papel crucial no sistema defensivo da equipe e já conversou com diretoria e com o técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís, antes de fechar acordo com o time.