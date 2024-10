Danone se manifesta após virar alvo de boicote

A fabricante de laticínios Danone se manifestou após virar alvo de um boicote defendido por políticos e empresários do agronegócio. A direção da empresa no Brasil negou que tenha encerrado as importações da soja brasileira, informação que circulou ao longo desta terça-feira (29/10).

De acordo com a empresa, de origem francesa, a notícia não é verdadeira e a Danone “continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais”. A empresa emitiu o comunicado após declaração de Jurgen Esser, diretor financeiro da matriz da Danone. De acordo com a Reuters, ele afirmou que a companhia não comparia mais soja do Brasil por questões de sustentabilidade.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Publicação de Pablo Marçal defende boicote Reprodução 2 de 3 Marçal defendeu boicote a produtos da Danone Reprodução/ CNN 3 de 3 Danone negou interrupção na compra da soja brasileira Reprodução

A informação provocou a reação da Associação dos Produtores de Soja do Brasil (Aprosoja Brasil) e do Ministério da Agricultura, que classificaram a suposta decisão como “discriminatória”, “intempestiva” e “descabida”. As instituições apontaram que o corte nas importações elevaria os preços de alimentos básicos no país e atingiria principalmente os agricultores de pequeno e médio porte. A adaptação à exigência passaria pela adoção de práticas rigorosas que incluiriam sistemas de rastreamento avançados e emissão de certificações periódicas.

Em seu perfil no Instagram, o empresário e candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB nas eleições deste ano, Pablo Marçal, publicou um texto defendendo o boicote à empresa. De acordo com o manifesto, a cadeia produtiva da soja no Brasil movimenta US$ 100 bilhões por ano e o grão corresponde a 16% do valor comercializado pelo país, com US$ 53,2 bilhões em vendas e 101,8 milhões de toneladas exportadas.

De acordo com a Danone, as aquisições da empresa são intermediadas por uma central e passam por um processo que verifica a origem dos produtos. Leia abaixo a íntegra da nota assinada pelo presidente da Danone Brasil, Tiago Santos, e pelo vice-presidente de Assuntos Jurídicos e Corporativos da empresa no país, Camilo Wittica.

“A Danone está há mais de 50 anos no Brasil e investe anualmente em ações que priorizam o apoio e o desenvolvimento de grandes a pequenos produtores locais, incentivando práticas mais sustentáveis em todos os elos da nossa cadeia de fornecimento.

Podemos confirmar que a informação veiculada não procede. A Danone continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais.

A soja brasileira é um insumo essencial na cadeia de fornecimento da companhia no Brasil e continua sendo utilizada, sendo a aquisição da maior parte desse volume intermediada pela Central de Compras da Danone, incluindo processos que verificam sua origem em áreas não desmatadas e rastreabilidade.”