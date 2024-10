Dany Bananinha relata problema causado por prótese de silicone: ‘Abriu um buraco no meu peito’

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Dany Bananinha, 48, decidiu dividir com os seguidores sua história de angústia com um problema relacionado às próteses mamárias. A assistente de palco do Domingão com Huck teve nódulos nos seios, seguidos de uma ruptura e vazamento dos implantes de silicone.

Em campanha pelo Outubro Rosa, Dany relatou em detalhes os apuros que viveu com a doença. “Vou dividir com vocês a minha história, meus oito meses de sofrimento e minha vitória. E reforçar a importância de estarmos sempre com os exames mamários em dia. Isso me salvou e não foi só uma vez”, falou Dany.

Tudo começou em 2021, quando Dany teve uma contratura da cápsula do implante. O problema é comum, mas precisa ser investigado. Ao examinarem a contratura, os médicos descobriram que ela tinha dois nódulos nos seios.

“Em relação ao meu caso específico, o nódulo possivelmente surgiu devido ao leite materno, que empedrou e ficou em contato com a prótese de silicone”, explicou Dany.

Após passar por cirurgia para a retirada dos nódulos, ela colocou novos implantes. “Só fizeram isso porque conseguiram retirar completamente o nódulo e toda a secreção sebácea que se encontrava na minha mama”, escreveu.

Porém, dias após a cirurgia, ela começou a notar um inchaço anormal. “Começou a criar uma bolha no meu peito. Foi piorando, piorando, eu mandava fotos para o médico. Quinze dias depois da cirurgia, acontece um acidente. Eu estava dirigindo e comecei a sentir um líquido quente em cima de mim. Aquele machucadinho simplesmente explodiu. Abriu um buraco no meu peito”, relatou Dany.

“Por causa desse buraco, aconteceu o que eu mais temia, que era o explante”, contou. “Peguei na mão de Deus, na mão da minha filha, que me dava força todos os dias para vencer essa luta e fui na fé”, contou Dany, que é mãe de Lara, de 4 anos.