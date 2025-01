Darlin falta a ensaio técnico para ficar com Lexa e desabafa

Acompanhando Lexa no hospital, Darlin Ferrattry voltou a falar sobre a internação da filha, desde a semana passada por conta de uma eclâmpsia. A empresária usou os stories do Instagram, no domingo (26/), para falar sobre sua falta ao ensaio técnico da Inocentes de Belford Roxo.

“Estou passando aqui para falar que hoje é o ensaio técnico da minha Inocentes de Belford Roxo e dizer que eu não vou poder estar presente, mas quero agradecer ao presidente Reginaldo, ao Rodrigo, por todo o carinho, por toda a empatia por esse momento tão delicado que eu estou passando. Todo mundo sabe que a minha filha está hospitalizada e eu preciso estar aqui ao lado dela”, afirmou.

E mandou recado para os integrantes da agremiação: “Eu quero que o desfile seja lindo, que o ensaio técnico seja maravilhoso. Arrasa lá, tá bom, minha bateria”, desejou.

Recado aos fãs

A mãe de Lexa também mandou uma mensagem para os seguidores e os responsáveis pela Unidos da Tijuca: “Aproveito também para agradecer todas as homenagens feitas à Lexa ontem pela Unidos da Tijuca. Muito obrigada, Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca, por todo o carinho com a Lexa. Muito obrigada também ao mestre Washington Paz, da bateria Cadência da Baixada, e ao mestre Casagrande da bateria Pura Cadência”, declarou.

Em outra publicação, Darlin Ferrattry determinou como serão repassadas as informações de saúde da filha: “Neste momento delicado, reiteramos que informações oficiais sobre a cantora serão fornecidas exclusivamente pela Ariprensa, pelo seu escritório Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento. Agradecemos a todos os fãs, parceiros e veículos pela compreensão e apoio”, encerrou

Homenagem

Na noite deste sábado (25/1), durante o ensaio técnico da escola da escola de samba carioca, realizado na Marquês de Sapucaí, Lexa foi ovacionada e homenageada na arquibancada.

1 de 7 Mãe de Lexa, Darlin Ferratry fala sobre o estado de saúde da filha Instagram/Reprodução 2 de 7 Lexa, Wenny Isa e a mãe posam juntas e sorridentes Instagram/Reprodução 3 de 7 Fotógrafo registra os bastidores da gravação do clipe de Wenny Isa Léo Cordeiro/Divulgação 4 de 7 Lexa com a mãe, Darlin Ferratry Reprodução 5 de 7 Darlin falta a ensaio técnico para ficar com Lexa e desabafa Instagram/Reprodução 6 de 7 Lexa e a mãe Reprodução 7 de 7 Lexa e a mãe, Darlin Ferrattry Reprodução/Instagram