Das 39 mil urnas do estado, 138 falharam em eleição na Bahia; maioria foi em Camaçari, que teve apuração mais demorada

Das 39 mil urnas eletrônicas disponíveis no estado, 138 apresentaram falhas. A informação foi divulgada na noite deste domingo (6) pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), Abelardo da Matta. O número de urnas com defeitos representaram apenas 0,36% do total. Os problemas ocorreram na Região Metropolitana de Salvador, sobretudo no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em localidades como Portão e Abrantes.

Segundo Abelardo da Matta, logo que os problemas foram detectados, o Tribunal acionou técnicos que foram aos locais e fizeram os reparos, o que fez a votação seguir em curso. Por conta de o maquinário ser antigo [2013], acrescentou o desembargador, haveria possiblidade de contratempos.