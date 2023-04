Datafolha: 25% dos eleitores de Lula acham que ele fez menos que o esperado

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desse sábado (1º/4) mostra que um em cada quatro eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia que ele fez menos do que o esperado nos três primeiros meses de governo. O levantamento ouviu 2.028 pessoas entre os dias 29 e 30 de março.

O recorte representa 25% dos eleitores do petista. Para outros 34% dos brasileiros que votaram em Lula, o atual presidente fez mais que o esperado nos três primeiros meses de governo.

A pesquisa também revela que, para 51% dos eleitores gerais, o presidente não realizou o esperado neste início de governo. Entre os entrevistados, 18% disseram que o petista superou as expectativas.

A pesquisa tem a margem de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Para os eleitores de Lula:

25% acham que não fez o esperado;37% acham que fez o esperado;34% acham que fez mais do que o esperado.Avaliação de governo

Também divulgado nesse sábado, o Datafolha mostra que Lula é aprovado por 38% dos brasileiros. De acordo com o levantamento, a reprovação do petista é de 29%, marca semelhante à de Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período analisado.

Segundo o instituto, 30% consideram a gestão de Lula regular. A pesquisa foi a primeira feita no terceiro mandato do petista e avalia os três primeiros meses de governo. Em comparação à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula está tecnicamente empatado. Em 90 dias, Bolsonaro marcou 30% de avaliação ruim ou péssima e tinha aprovação de 32% dos brasileiros.

No comparativo com os outros dois mandatos, o petista teve a maior rejeição neste ano.