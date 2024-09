Datafolha: eleitor de SP vê Marçal desrespeitoso e Nunes experiente

São Paulo – Os eleitores de São Paulo consideram o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) como o mais desrespeitoso entre os candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo neste ano. Já o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), é visto como o nome mais experiente na disputa.

As informações sobre a avaliação dos postulantes ao comando da capital paulista são da pesquisa Datafolha, que ouviu 1.204 pessoas na última terça (10/9) e na quarta (11/9). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (13/9) e têm margem de erro de 3 pontos percentuais.

Dos entrevistados, 51% avaliaram Pablo Marçal como o candidato mais desrespeitoso, enquanto 10% classificaram assim Guilherme Boulos (PSol); 9%, José Luiz Datena (PSDB); 4%, Ricardo Nunes; e 2%, Tabata Amaral (PSB).

Desde o início da campanha, Marçal tem sido uma figura polêmica em debates televisivos, com descumprimento a regras da organização e ataques a adversários com apelidos ofensivos e acusações falsas – como a de que Boulos seria usuário de cocaína.

Com discurso supostamente “antissistema”, o influencer tem conquistado parte considerável do eleitorado e disputa votos de bolsonaristas com Nunes, nome apoiado pelo ex-presidente da República.

À frente da Prefeitura da cidade desde 2021, quando assumiu o cargo após o então prefeito Bruno Covas (PSDB) morrer de câncer, Ricardo Nunes foi considerado o mais experiente da corrida eleitoral por 43% dos entrevistados.

Na sequência, apareceram os nomes de Boulos, deputado federal em primeiro mandato, com 23%; Marçal, que nunca ocupou cargo público, com 8%; o apresentador Datena, também sem mandato na carreira política, com 4%; e Tabata, deputada federal em segundo mandato, com 1%.

Defesa de ricos e pobres Além disso, o Datafolha perguntou aos eleitores quem mais defende os ricos e os pobres; quem é mais preparado para combater a violência, para cuidar da saúde e para cuidar da educação; quem é mais sincero; quem faz promessas que não poderá cumprir; quem é mais inteligente; e quem é mais preparado para combater a corrupção.

Boulos foi apontado como o candidato que mais defende os pobres por 33% dos eleitores, seguido por Nunes (14%), Marçal (12%), Datena (9%) e Tabata (5%).

Apesar dessa percepção, o deputado federal tem enfrentado dificuldades para conquistar o público mais pobre e teve 21% das intenções de voto nesse segmento, enquanto Nunes apareceu à frente, com 27% na mesma parcela da população.

Nunes, Boulos e Marçal, que lideram as pesquisas de intenção de voto até o momento, também se revezam como os mais mencionados nas demais respostas às perguntas feitas pelo Datafolha.

A exceção apareceu apenas no caso da questão sobre quem seria o mais preparado para combater a violência: Datena ficou em vantagem e foi citado por 21% dos entrevistados, seguido por Nunes (18%) – com quem registrou empate na margem de erro –, Boulos (17%), Marçal (15%) e Tabata (3%).

Boulos e Nunes empataram entre os mais mencionados como resposta sobre quem seria o mais preparado para lidar com a educação e a saúde.

Na educação, o deputado federal foi considerado por 23%, contra 21% de Nunes; na saúde, a vantagem foi do atual prefeito (23%), enquanto Boulos apareceu nas respostas de 22% dos entrevistados.

Também houve empate na avaliação sobre combate à corrupção, com Marçal e Boulos sendo mencionados por 17% dos eleitores, seguidos por Nunes (14%), Datena (14%) e Tabata (6%).

Por um lado, os paulistanos consideraram Marçal como o mais inteligente dos candidatos, com o nome do influencer mencionado por 26% dos entrevistados – na sequência apareceram Boulos (19%), Nunes (16%), Tabata (10%), e Datena (5%).

Por outro lado, Marçal foi avaliado como o candidato que faz mais promessas que não serão cumpridas, segundo a percepção de 28% dos ouvidos pelo Datafolha, e o que mais defende os ricos (27%).

Confira abaixo as porcentagens de respostas para cada pergunta:

Candidato mais desrespeitoso: Pablo Marçal (PRTB): 51%

Guilherme Boulos (PSol): 10%

José Luiz Datena (PSDB): 9%

Ricardo Nunes (MDB): 4%

Tabata Amaral (PSB): 2%

Marina Helena (Novo): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

João Pimenta (PCO): 1%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Candidato mais experiente: Ricardo Nunes (MDB): 43%

Guilherme Boulos (PSol): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 8%

José Luiz Datena (PSDB): 4%

Tabata Amaral (PSB): 1%

Marina Helena (Novo): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Altino Prazeres (PSTU):0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO):0%

Candidato que mais defende os pobres: Guilherme Boulos (PSol): 33%

Ricardo Nunes (MDB): 14%

Pablo Marçal (PRTB): 12%

José Luiz Datena (PSDB): 9%

Tabata Amaral (PSB): 5%

Marina Helena (Novo): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Altino Prazeres (PSTU):0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO):0%

Candidato que mais defende os ricos: Pablo Marçal (PRTB): 27%

Ricardo Nunes (MDB): 21%

Guilherme Boulos (PSol): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 8%

Tabata Amaral (PSB):2%

Bebeto Haddad (DC): 2%

Marina Helena (Novo): 1%

Altino Prazeres (PSTU):0%

Ricardo Senese (UP): 1%

João Pimenta (PCO): 1%

Candidato mais preparado para combater a violência: José Luiz Datena (PSDB): 21%

Ricardo Nunes (MDB): 18%

Guilherme Boulos (PSol): 17%

Pablo Marçal (PRTB): 15%

Tabata Amaral (PSB): 3%

Marina Helena (Novo): 1%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Candidato mais preparado para cuidar da saúde: Ricardo Nunes (MDB): 23%

Guilherme Boulos (PSol): 22%

Pablo Marçal (PRTB): 13%

Tabata Amaral (PSB): 7%

José Luiz Datena (PSDB): 6%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO):0%

Candidato mais preparado para cuidar da educação: Guilherme Boulos (PSol): 23%

Ricardo Nunes (MDB): 21%

Pablo Marçal (PRTB): 15%

Tabata Amaral (PSB): 11%

José Luiz Datena (PSDB): 5%

Marina Helena (Novo): 3%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO):0%

Candidato mais sincero: Pablo Marçal (PRTB): 19%

Guilherme Boulos (PSol): 18%

Ricardo Nunes (MDB):15%

José Luiz Datena (PSDB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO):0%

Candidato que faz promessas que não poderá cumprir: Pablo Marçal (PRTB): 28%

Guilherme Boulos (PSol): 23%

José Luiz Datena (PSDB): 12%

Ricardo Nunes (MDB): 11%

Tabata Amaral (PSB): 2%

Bebeto Haddad (DC): 2%

Marina Helena (Novo): 1%

Altino Prazeres (PSTU): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

João Pimenta (PCO): 1%

Candidato mais inteligente: Pablo Marçal (PRTB): 26%

Guilherme Boulos (PSol): 19%

Ricardo Nunes (MDB): 16%

Tabata Amaral (PSB): 10%

José Luiz Datena (PSDB): 5%

Marina Helena (Novo): 3%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO):0%

Candidato mais preparado para combater a corrupção: Pablo Marçal (PRTB): 17%

Guilherme Boulos (PSol): 17%

Ricardo Nunes (MDB): 14%

José Luiz Datena (PSDB): 14%

Tabata Amaral (PSB): 6%

Marina Helena (Novo): 1%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO):0%

A pesquisa Datafolha está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-07978/2024.