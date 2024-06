Datafolha: paulistanos confiam mais na imprensa do que nas redes

Jornais impressos são os meios em que eleitores mais acreditam na hora de se informar sobre política

49% dos eleitores paulistanos confiam plenamente nas informações publicadas por jornais impressos; na foto, banca de jornais na rodoviária do Plano Piloto em Brasília Sérgio Lima/Poder360

PODER360 1.jun.2024 (sábado) – 18h07



Levantamento divulgado pelo Datafolha mostra que os paulistanos confiam mais nos veículos de mídia profissional do que nas redes sociais para se informar sobre política e eleições.

Ao todo, 49% declaram confiar plenamente no que é publicado pelos jornais impressos, enquanto 11% confiam parcialmente e 38% não confiam. Eis a confiança em outros meios da mídia profissional:

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha de 27 a 28 de maio de 2024. Foram entrevistadas 1.092 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº SP-01845/2024. Leia a íntegra (PDF – 3 MB).

Segundo a empresa que fez o levantamento, o custo do estudo foi de R$ 95.438,14. O valor foi pago pela Empresa Folha da Manhã.

Dentre as redes sociais, o X (antigo Twitter) é a mais bem colocada, com 31% confiando plenamente no que leem na plataforma.

Apesar de as redes sociais não terem níveis de confiança tão altos quanto a mídia profissional, o alcance das plataformas em política e eleições é grande. Segundo o Datafolha, 40% dos usuários do WhatsApp na capital paulista usa o mensageiro para se informar sobre os temas. Instagram e Facebook registram 41% e 38% de índices de leitura de informações políticas, respectivamente. Todas as plataformas pertencem à Meta.