Datena admite ter subestimado 1º debate: “Pensei que daria um show”

São Paulo – Candidato à Prefeitura da capital pelo PSDB, o apresentador José Luiz Datena admitiu ter tido um mau desempenho no primeiro debate entre os postulantes à cadeira de prefeito, na semana passada, e confessou ter subestimado o embate na TV, palco que domina há quase 30 anos.

“Meu desempenho foi muito ruim”, disse Datena em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (12/8). “Subestimei o debate. Pensei que fosse dar um show”, acrescentou.

A deputada federal Tabata Amaral ao lado do apresentador José Luiz Datena e do ministro Marcio França no lançamento da pré-candidatura dela à Prefeitura de SP

Marcelo Chello/Especial Metrópóles

O apresentador José Luiz Datena durante evento de filiação ao PSB, em dezembro de 2023

Divulgação/PSB

Tabata Amaral (a esq.) e Datena (a dir.) durante evento de filiação dele ao PSB

Reprodução/PSB

Datena

Band/Reprodução

Datena junto de Lula, em encontro em São Paulo

Ricardo Stuckert/Twitter/Reprodução

Datena ao lado de Bolsonaro em Brasília

Metrópoles/Reprodução

Guilherme Boulos e José Luiz Datena no Brasil Urgente

Band/Reprodução

Durante a sabatina desta segunda, Datena disse não estar acostumado com as regras de um debate e disse que mesmo após ter sido apresentador por quase três décadas, “talvez” não se enquadre “nessa condição de debatedor”.

Ao longo do programa, Datena interrompeu os entrevistadores diversas vezes e, ao receber uma chamada da apresentadora Vera Magalhães por não deixá-la terminar uma pergunta, pediu desculpas.

“De vez em quando eu acho que estou no meu programa”, justificou, acrescentando: “É como estou condicionado a trabalhar há 40 anos”.

O apresentador demonstrou incômodo com questionamentos sobre uma nova desistência de sair candidato após ter recuado de disputas eleitorais por quatro vezes — “espera eu desistir, pô” — e disse que não tem mais a intenção de se candidatar ao Senado, como havia afirmado em entrevista ao portal G1.

“Eu queria ser senador, mas agora não quero mais”, afirmou ele. No entanto, na semana passada, ele chegou a dizer que seu “objetivo principal” era ser senador.

Críticas a Nunes Assim como no debate da TV Bandeirantes, na semana passada, Datena apresentou diversas críticas à gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e, ao citar as investigações sobre suposto elo do crime organizado com as empresas de ônibus que possuem contrato com a Prefeitura, disse que o emedebista é “refém” do PCC.

“Acho difícil o prefeito não saber de nada”, declarou Datena. “Ele tem medo do PCC. Ele deve ser refém do PCC”, afirmou.

O apresentador também teceu críticas ao vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal, que é investigado por ligação com empresários suspeitos de elo com o PCC.

“Eu prometo que jamais serei aliado do Milton Leite”, declarou. No entanto, entre 2018 e 2019, Datena foi filiado ao DEM, antigo partido de Leite que deu origem ao União Brasil após a fusão com o PSL.