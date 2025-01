Datena ameaça pedir demissão se SBT contratar Suzane von Richthofen

Agora contratado do SBT, José Luiz Datena garantiu que deixaria o canal paulista caso os rumores em torno de uma possível contratação de Suzane von Richthofen fossem confirmados.

Datena falava sobre o casamento de Daniel Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane, quando comentou o caso.

1 de 5 Datena comanda o Tá na Hora 2 de 5 Datena revelou que assinou contrato com a Globo no começo dos anos 2000 3 de 5 José Luiz Datena estreou no comando do Tá na Hora Divulgação 4 de 5 SBT anunciou a contratação de José Luiz Datena SBT/Divulgação 5 de 5 Datena é a nova contratação do SBT

“Se ela entra aqui no SBT, eu vou embora no mesmo dia, sinceramente”, disse ele, que apresenta o Tá na Hora, durante participação no Fofocalizando.

“Suzane von Richthofen virou de repente uma estrela, aparecia mais que artista de novela. Outro dia falaram que ela seria contratada pelo SBT, que desmentiu a notícia”, completou.

Em nota divulgada no último dia 22, o SBT disse: “Ao contrário do que está sendo veiculado nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, o SBT esclarece que não fechou qualquer acordo ou contrato, e que não tem negociação em andamento sobre conteúdo ou entrevista com Suzane Von Richthofen”.