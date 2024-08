Datena diz que ainda não decorou nomes de técnicos da campanha

Candidato à Prefeitura de São Paulo afirma que plano de governo começou a ser desenvolvimento tardiamente

O apresentador criticou um dos técnicos responsáveis pela área de mobilidade em sua campanha, que é a favor do aumento da fiscalização por radares em São Paulo, medida que o candidato é contra Reprodução/Youtube @rodaviva – 12.ago.2024

PODER360 12.ago.2024 (segunda-feira) – 23h25



O apresentador de TV e candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), disse nesta 2ª feira (12.ago.2024) que não sabe os nomes dos técnicos que fazem parte da equipe que elaborará o seu plano de governo.

Em entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, Datena afirmou que teve 2 encontros com o grupo, porque a campanha “começou tardia”. Segundo ele, as reuniões duraram muitas horas, mas ele não “guardou” os nomes

“Eu tive contato com esses técnicos duas vezes nessa semana. Eles estão fechando o plano de governo, que foi feito em cima da hora. Ouvi vários técnicos durante 5 horas. É mais fácil perguntar ao [presidente do partido em São Paulo], José Aníbal [PSDB-SP], todos os nomes, porque chegou uma hora ali que eu falei assim: ‘Vamos dar um tempo, porque são técnicos notáveis que conhecem tudo sobre as suas áreas, mas tem um cara só ouvindo”, afirmou.

Datena ainda criticou o engenheiro Paulo Lourenço, ex-diretor e coordenador no Metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), um dos técnicos responsáveis pela área de mobilidade em sua campanha.

Em entrevista à rádio CBN em 17 de julho, Lourenço disse que era fundamental aumentar a fiscalização por radares em São Paulo. No dia seguinte, no entanto, o apresentador disse ser contra a medida.

Nesta 2ª feira (12.ago), Datena voltou a criticar a fala do engenheiro que, de acordo com ele, foi indicado por José Aníbal, vice da chapa. “Esse cara que foi nos representar na CBN, eu não conhecia e eu realmente não gostei, porque ele foi na contramão do que eu estava dizendo”, declarou.

O candidato explicou que concorda que alguém o represente “desde que as ideias não sejam antagônicas ao que eu possa apresentar”.

“Não pode ter um racha no partido antes da eleição. Eu tinha acabado de dar uma matéria dizendo que a indústria da multa é absurda.”